'Zelfs de kleinste innovatie zou een revolutie kunnen teweegbrengen in de bouwsector'

Het jaar 2018 start allesbehalve rooskleurig voor de Belgische bouwsector. Volgens cijfers van Graydon liet de bouwsector in januari en februari ruim 370 faillissementen optekenen. Een toename van 20 procent in vergelijking met vorig jaar. Met deze cijfers stoot het zelfs de horecasector van de troon, jarenlang koploper in de lijst met meeste faillissementen.

Een belangrijke oorzaak is de aanhoudende afkeer voor digitale oplossingen in de bouwsector. Moderne bouwteams zijn de dinosaurussen van het papieren tijdperk die hun projectdocumenten nog altijd versturen via aangetekende post. En dus hinken ze hopeloos achterop in deze digitale wereld.

Bouwprojecten draaien gemiddeld 80 procent duurder uit dan aanvankelijk ingeschat en duren zo'n 20 procent langer dan gepland.

Nochtans zou zelfs de kleinste innovatie een revolutie kunnen teweegbrengen in de bouwsector. Volgens het World Economic Forum zou een productiviteitsstijging van 1 procent de sector al een jaarlijkse besparing van 100 miljard dollar opleveren. McKinsey gaat nog een stap verder, en verklaart dat de bouwindustrie wereldwijd 1,6 biljoen dollar zou kunnen opstrijken door nieuwe technologieën en digitale werkmethodes te omarmen.

Toch heeft de technologiesector de bouwindustrie wel degelijk in het vizier, en de twintig grootste investeringsrondes uit de sector pompten sinds 2012 bijna 1 miljard dollar in de bouwwereld.

Maar die gigantische bedragen worden alleen opgehaald in de Verenigde Staten, en niet in Europa. Terwijl het procentuele aandeel van de Europese bouwsector in het bbp meer dan dubbel zo hoog is als het cijfer aan de overkant van de oceaan.

Daarenboven blijken Europese wetgevers makkelijker nieuwe technologieën te verankeren in wetgeving. Zo werd de BIM-technologie wettelijk verplicht in heel wat EU-lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Finland, Denemarken, Duitsland en Nederland. In de VS durfde enkel Wisconsin een soortgelijke stap zetten.

Kortom, redenen genoeg om aan te nemen dat Europese durfkapitalisten elkaar vertrappelen aan de ingang van bedrijven die een revolutie willen teweegbrengen in de o zo logge bouwindustrie. Alle tekenen wijzen immers in de richting van Europa als inspirator van de bouwtechnologie.

Toch daalden de Europese investeringen in bouwtechnologie in 2017, met 36 investeringsrondes tegenover 47 in 2016. Die investeringen lagen bovendien heel wat lager dan de duizelingwekkende megaronde van 130 miljoen dollar die Katerra wist op te halen in april 2017.

De Amerikanen lijken bouwtechnologie dan ook op dezelfde manier te benaderen als eender welke sector in het verleden: haal de bulldozer boven, gooi er flink wat geld tegenaan en het finetunen komt later wel.

Het verhaal dat Europese durfkapitalisten achterblijven op hun Amerikaanse tegengangers is algemeen bekend. Fondsen binnen de twee wereldspelers werken op een andere manier. In de VS neemt men heel wat meer risico's en omarmen ze grootschalige groeiprocessen, terwijl Europa veel voorzichtiger te werk gaat. Daar moeten start-ups zich eerst bewijzen en inkomsten generen vooraleer ze aanspraak maken op extra investeringen.

Het investeringswater lijkt meer dan eens te diep, en de technologiecultuur loopt flink uiteen langs beide oevers van de oceaan. Europese durfkapitalisten voelen namelijk niks voor een vluggertje met technologie die nog niet wijd verspreid is. En die houding creëert uiteraard een vicieuze cirkel: nieuwe technologieën vinden hun weg naar het grote publiek nu eenmaal niet als kapitalisten niet bereid zijn te investeren in de uitbouw van een diverse productmarkt, en als bedrijven niet warmlopen voor innovatie.

Tussen innoverende bouwbedrijven enerzijds en stevig gesponsorde start-ups anderzijds is het lang niet duidelijk wat nu precies de oorzaak en het gevolg is van die Amerikaanse voorsprong. Maar één ding is zeker: een flinke berg durfkapitaal is de perfecte basis voor een markt met succesvolle start-ups en gemotiveerde bedrijven. Als je het kunt bouwen (en je verkoopteam het orderboekje kan vullen), dan staan ze straks voor je deur te drummen.

Europese bedrijven moeten dus dringend in actie schieten willen ze een concrete interesse in digitalisering aanwakkeren en hun Amerikaanse tegenhangers bijbenen in de investeringsrondes. De Europese bouwsector heeft nu eenmaal durfkapitaal nodig als ze morgen op gelijke voet wil staan met de Verenigde Staten. Grote bouwbedrijven en start-ups in bouwtechnologie moeten de Amerikaanse weg inslaan, en durfkapitalisten eindelijk tonen wat de markt in zijn mars heeft.