'Zelfvliegende Airbus-taxi gaat eind dit jaar de lucht in'

Vorig jaar vormde het bedrijf een divisie die Urban Air Mobility heet, waarmee het concepten bestudeert die individuele personen of groepen met een luchttaxi kunnen vervoeren, schrijft persbureau Reuters. Het doel is om een app als Uber te creëren, waarmee mensen vluchten kunnen boeken.

'Honderd jaar geleden ging het transport ondergronds, maar nu hebben we de technologische middelen om de lucht in te gaan', zegt Enders op de DLD techconferentie in München. Hij denkt dat een vliegende taxi voor één persoon aan het eind van het jaar klaar moet zijn voor demonstratie.

Enders wil met Airbus, als 's werelds grootste maker van commerciële helikopters, investeren in nieuwe technologieën als zelfrijdende voertuigen en kunstmatige intelligentie. Daarmee zet hij in een op een tijdperk van zelfvliegende auto's. 'Als we deze ontwikkelingen negeren, worden we uit belangrijke marktsegmenten gedrukt.'

Airbus is zeker niet de eerste die bezig is met (zelf)vliegende auto's.

Al in 1956 kreeg de 'Aerocar' in de Verenigde Staten de goedkeuring voor civiel gebruik. Helaas ging die vliegende auto nooit in productie, omdat er op dat moment te weinig interesse voor was - er zijn wel zes Aerocars gebouwd ter demonstratie en er vliegt er nog altijd één.

Sindsdien is het lange tijd stil geweest rond vliegende auto's, maar de laatste jaren is het voertuig opnieuw aan een opmars bezig.

In 2014 presenteerde een Slowaaks bedrijf de AeroMobil 3.0, vorig jaar presenteerde de Chinese dronemaker Ehang nog een passagiersdrone op CES en Google-oprichter Larry Page financiert in het grootste geheim de ontwikkeling van een zelfvliegende auto.

Nu Airbus zich er als serieuze speler mee gaat moeien lijkt de tijd van een zelfvliegende auto echt dichtbij. Airbus heeft het vermogen om veel tijd en geld in de technologie te stoppen en neemt het projcet volgens CEO Enders 'zeer serieus'. Onderdeel van zijn plan is om de auto op schone energie te laten vliegen, zodat steden niet met nog meer vervuiling te maken krijgen. Bovendien ziet Enders voordelen voor de kosten van infrastructuur. 'Als je vliegt hoef je geen miljarden in betonnen bruggen en wegen te stoppen.'