Zestig sensoren moeten van Knokke-Heist een slimme gemeente maken

Knokke-Heist heeft de ambitie een "slimme gemeente" te worden en zit al van bij het begin op de IoT-trein. Zo liet de gemeente al in 2016 door Aptus enkele sensoren plaatsen die het geluid en de luchtkwaliteit in haar gemeente monitoren. Ze is ook één van de eerste gemeenten die enkele digitale watermeters plaatste.

Met de installatie van een zestigtal sensoren verspreid over de gemeente, gaat Knokke-Heist nu een stap verder om slimmer om te gaan met energie, mobiliteit en veiligheid. Op het "City dashboard" krijgt de gemeente in één oogopslag een overzicht van de actuele situatie inzake verkeer, geluids- en luchtkwaliteit. Slimme parkeersensoren meten bijvoorbeeld de aan- en afwezigheid van elektrische voertuigen op de daarvoor voorziene parkings in het centrum.

Verder worden ook waterwegen, riolering en technische installaties gemonitord. Hierdoor kan ze voortaan sneller ingrijpen bij problemen en efficiënter omspringen met de verschillende diensten.

Slimme afvalophaling

Een adequate digitaliseringsstrategie beroept zich op real-time data. Het unieke karakter van het Smart Cityplatform, Citysense van Aptus, zorgt ervoor dat verschillende databronnen niet enkel gecapteerd, maar ook gecombineerd worden. Een van de courante voorbeelden is de vulgraad van vuilnisbakken. Zo wordt niet enkel voorspeld wanneer de vuilnisbak vol is, maar is er ook de mogelijkheid om de ophaalroutes te optimaliseren.

"We waren al slim in Knokke-Heist, maar met deze toepassing van het Internet of Things zetten we een reuzestap in onze ambitie om onze gemeente volledig future proof te maken", aldus burgemeester Leopold Lippens.