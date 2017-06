Zet de CEO van Uber een stap opzij?

Uber sleept zich de laatste maanden van het ene schandaal naar het andere. In februari klaagde Susan Fowler, een ingenieur van Uber, in een blogpost over ongewenste intimiteiten door collega's. Volgens de vrouw had het bedrijf nooit gereageerd op haar meldingen over seksueel wangedrag.

Kotsboetes

Veel heeft te maken met de macho bedrijfscultuur die leeft binnen Uber. Dat het er vaak ruig aan toe gaat, bleek uit een uitgelekte e-mail die Recode donderdag publiceerde. Daarin schrijft CEO Travis Kalanick op een onvolwassen toon wat de regels zijn voor seks met collega's op een bedrijfsfeest. Hij adviseert hen ook om geen biervaten van hoge gebouwen naar beneden te gooien en grapt dat werkgevers die overgeven tweehonderd dollar moeten betalen.

Vorige week ontsloeg Uber nog twintig werknemers voor seksisme, intimidatie, of ander wangedrag op de werkvloer. Intussen liet Uber ook een intern onderzoek uitvoeren naar haar bedrijfscultuur, geleid door de voormalige Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder. De raad van bestuur zat gisteren samen met Holder. De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek zullen wellicht morgen naar buiten gebracht worden.

Lastercampagne

Ingewijden vertelden alvast aan de Wall Street Journal dat Emil Michael, de rechterhand van Kalanick, moet vertrekken. De controversiële adviseur kwam eerder in het nieuws met het voorstel om een lastercampagne op te zetten tegen journalisten die te kritisch waren voor zijn bedrijf.

Mogelijk blijft ook Kalanick niet langer aan het roer. Eind vorige maand kwam zijn moeder om bij een ongeval met een boot en raakte zijn vader zwaargewond. Een scenario waarbij Kalanick enkele maanden rust neemt om daarna een andere rol binnen Uber te krijgen, lijkt het meest waarschijnlijk.

De veertigjarige Kalanick heeft in ieder geval zijn lot in eigen handen. Hij wordt namelijk nog gesteund door Ryan Graves en Garrett Camp, pioniers van het eerste uur bij Uber. Samen hebben ze een meerderheid van stemmen binnen de raad van bestuur. Al is de druk om orde op zaken te stellen groot, vooral van investeerders die nerveus worden van de waslijst aan schandalen.