Zetes wordt verder opgeslokt door Panasonic

Panasonic nam eind december 50,95 procent van de aandelen van Zetes over. Die overname is nu ook goedgekeurd door de Belgische mededingingsautoriteit. De aandelen zijn afkomstig van grootaandeelhouders Zephyr, Cobepa en van individuele aandeelhouders zoals het management.

Omdat het Japanse bedrijf nu meer dan de helft van Zetes in handen heeft, is het ook verplicht een overnamebod uit te brengen op de overige aandelen. Volgens Zetes gebeurt dit aan hetzelfde bedrag, 54,5 euro per aandeel.

Zetes is bij ons vooral bekend als de leverancier van de eID en van biometrische paspoorten. Het bedrijf focust ook op barcodescanners en etikkeersystemen en is actief in 21 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De bedoeling is dat de merknaam Zetes en het huidige management met Alain Wirtz, Jean-François Jacques en Pierre Lambert aan boord blijven.