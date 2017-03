Zeven EU-lidstaten gaan samen supercomputer ontwikkelen

De Verenigde Staten, China en Japan staan verder dan de Europese Unie als het op supercomputers aankomt. Nochtans is "high-performance computing" belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Duitsland, Portugal, Frankrijk, Spanje, Italië, Luxemburg en Nederland hebben nu een ministeriële verklaring ondertekend om een inhaaloperatie te maken. De Europese Commissie hoopt dat andere lidstaten zich snel zullen aansluiten. "Alleen als we samenwerken, kunnen we de achterstand inhalen", zei vicevoorzitter van de Commissie Andrus Ansip, verantwoordelijk voor Digitale Eenheidsmarkt.

België is niet bij de ondertekenaars in Rome, maar het kabinet van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo laat weten de teksten te bekijken. Eventueel sluit België zich nadien nog aan, klinkt het.

1.018 berekeningen per seconde

De ambities zijn niet min. De Europese Commissie vergelijkt het project qua omvang met de Europese vliegtuigbouwer Airbus in de jaren negentig en satellietnavigatieproject Galileo in de jaren 2000. Het plan is om computerkracht te creëren die minstens 1.018 berekeningen per seconde kan maken. Die rekenkracht zal ter beschikking staan van wetenschappers, industrie en overheden in de hele EU.