Zinnige en minder zinnige trends voor 2017

IOT

Het internet der dingen is niet nieuw, maar zit op dit moment wel in een stroomversnelling. Dimension Data wijst er op dat IoT er voor zorgt dat we (big)data genereren en zo sneller patronen kunnen bestuderen en er dingen uit afleiden. Ericsson verwacht op zijn beurt dat ook consumenten het internet der dingen het komende jaar vlotter omarmen.

Maar er is een keerzijde aan de medaille. Sophos, G Data en Trend Micro verwachten dat IoT ook gevaren meebrengt en dat de toestellen, zowel die voor consumenten als de industriële apparaten, het komende jaar vaker worden ingezet voor aanvallen. Uiteraard halen beide bedrijven hier de mosterd bij de DDoS-aanval met het Mirai-botnet van november. Maar dat doet niets af aan het feit dat er duidelijk meer nood is aan beveiliging voor internetgeconnecteerde toestellen en sensoren.

Kunstmatige Intelligentie

Het is net geen open deur, maar AI, hyper-automatisering, deep learning, of zelflerende systemen zijn aan een enorme opmars bezig. Onder Meer Dimension data, Ericsson, Basware, Axis en Insight laten ons weten dat we in de nabije toekomst meer met machines zullen interageren, in plaats van ze louter aan te sturen.

Dat vertaalt zich in chatbots, machines die ons beter begrijpen en ons betere antwoorden geven. Kortom: uw systemen worden intelligenter, zowel op de werkvloer als naar uw klanten toe. Dimension Data merkt daarbij op dat meer intelligentie ook kan dienen om proactief en voorspellend cybersecurity te bekampen. Gartner verwacht dat 20 procent van de smartphone-interacties via een virtuele privéassistent zoals Siri, Google Now of externe chatbots zullen gebeuren.

Onverwacht is de trend niet. Wie de ontslagen in de banksector van het afgelopen half jaar telt, weet hoe laat het is en in 2017 zal artificial intelligence naar alle waarschijnlijkheid nog intelligenter worden en in meer toestellen en diensten verwerkt zijn.

GDPR

Uw IT-afdeling heeft nog tot 25 mei 2018 om klaar te zijn voor de Europese databeschermingswet, kortweg GDPR. Dit is eerder noodzaak dan een spontane trend maar onder meer Insight, Trend Micro en Ovum wijzen er op dat de nieuwe wetgeving bedrijven verplicht om bewust en anders met hun data om te gaan.

G Data wijst er zelfs op dat de wet kan worden geïnterpreteerd dat Amerikaanse public clouds per definitie illegaal zijn omdat Amerikaanse spelers geen 100% garantie kunnen bieden over de vertrouwelijkheid van de gegevens. Dat lijkt ons eerlijk gezegd zeer vergezocht. Al zal dat waarschijnlijk nog worden opgeklaard in het komende jaar.

Zelfrijdende wagens

Opnieuw niets dat we in 2015 of 2016 nog niet zagen aankomen. Maar ook hier verwachten we een hogere versnelling nu de voornaamste techspelers en autofabrikanten hun ambities hebben bekendgemaakt.

Ericsson laat in zijn vooruitzicht voor 2017 weten dat we vanaf dit jaar de eerste zelfrijdende wagens mogen verwachten en dat 65 procent van de bevolking (wereldwijd) zich graag met een zelfrijdende wagen zou verplaatsen. Dat cijfer wordt echter meteen genuanceerd door Goodyear dat in een recente rondvraag achterhaalt dat 54 procent van de Belgen zich niet comfortabel voelt in een zelfrijdende wagen.

2017 lijkt ons, zeker in Europa, bijzonder vroeg om al volledig zelfrijdende wagens te zien, maar dat de technologie er aan komt staat buiten kijf. Telecom consultancybedrijf Analysys Mason voegt daar aan toe dat telecomspelers dit jaar de business cases zullen bekijken rond slim verkeer en onderlinge communicatie tussen wagens (smart traffic).

Meer data - meer inzicht

Data blijft belangrijk, zeker nu er meer systemen en tools komen om die data te analyseren en op nieuwe manieren te gebruiken. Zo wijst Axis er op dat beelden uit camera's met behulp van deep learning snel kunnen worden geanalyseerd, wat een pak handiger werkt dan voor elke stream altijd een paar ogen nodig te hebben. Ook Netapp hamert er op dat data de nieuwe valuta is en vandaag nodig is om een bedrijf te laten draaien en waar nodig te hervormen met nieuwe businessmodellen.

We willen bij Data News (what's in a name?) zeker niet ontkennen dat data het bloed van een moderne onderneming is. Het leunt ook nauw aan bij de opkomst van kunstmatige intelligentie. Maar tegelijk is het wel een stelling die al jaren van tel is. Data is en blijft belangrijk en we zullen ook in de komende jaren die data op meer manieren kunnen gebruiken.

Meer cloud

Door data vaker in de cloud te zetten kunnen cio's het risico op dataverlies beperken. Data blijft wordt volgens Riverbed in 2017 vaker centraal bewaard wat het makkelijker maakt om nieuwe services op te starten. De organisatie voorspelt ook dat digitale transformatie zal leiden tot nog meer bedrijfskritische apps in de cloud.

Ook Netapp zit met zijn hoofd in de wolken en voegt er aan toe dat meer cloud dit jaar nodig is om datavereisten te ondersteunen en nieuwe projecten en IT-modellen sneller op te starten. Opnieuw twee beweringen die we niet ontkennen, maar anno 2017 niets nieuws onder de zon zijn.

Opmerkelijk: Insight nuanceert dat de overgang naar de cloud ook dit jaar zal zegevieren maar dat het inderdaad niets nieuws is. Wel nuanceert het bedrijf dat bedrijven bewuster zullen onderhandelen over cloudcontracten en dat bedrijven eigen cloud-experts zullen nodig hebben om alles optimaal te koppelen aan de bestaande infrastructuur.

Meer cybergevaar

Zowat alle securitybedrijven die ons hun trends voor het nieuwe jaar bezorgen, waarschuwen ons dat 2017 een gevaar wordt om op het internet te zitten. Zo komen er meer gerichte sociale aanvallen (volgens Sophos) waarbij je persoonlijk wordt aangesproken en phishingmails niet langer te herkennen zijn aan hun taalfouten of vage bewoording. Niet klikken op de links in de mail of de bijlage is de boodschap. Ook komen er meer cyberaanvallen op overheden en financiële infrastructuren (Sophos & trend Micro).

Maar cybersecurity op zich wordt ook complexer (aldus Control Risks) en aanvallers zullen onder meer exploits gebruiken die PowerShell gebruiken (aldus Sophos). Ook uw mobiel toestel wordt vaker een plek waar cybercriminelen de controle willen overnemen (aldus G Data). Zelfs de cloud is niet veilig. Zo verwacht Sophos meer exploits voor clouds en gevirtualiseerde systemen.

We ontkennen dat niet. Maar tegelijk horen we bovenstaande securitywaarschuwingen al jaren. We wachten tevergeefs op de eerste melding van securitybedrijven dat we in het komende jaar minder malware en minder complexe aanvallen zullen zien. De regel is doorgaans: wanneer een technologie of toestel populair wordt (Flash, Windows, cloud, mobile, virtualisatie), dan zal ze worden aangevallen omdat er interessante data (of toegang tot) te stelen valt.

En dan is er nog...

Meer mobiel: onder meer Salesforce zegt dat bedrijven die mobiele apps voor hun eigen werknemers hebben die snel en makkelijk functioneren, een streepje voor hebben. Daar verwacht het bedrijf dan ook meer investeringen in het komende jaar. Basware wijst er op dat blockchain bij financiële instellingen voor meer snelheid en veiligheid zal zorgen en Analysys Mason verwacht dat IoT op zich volwassener wordt nu netwerken zoals LoRa en Sigfox zijn uitgerold. Het consultancybureau verwacht ook meer regulering van de technologie en een kleiner belang van IoT voor 5G, net omdat fabrikanten niet wachten tot de komst van 5G.

Conclusie

Beveiligingsbedrijven waarschuwen voor meer gevaar. Netwerkbedrijven waarschuwen voor meer gebruik van ons netwerk. Opslag- en cloudbedrijven waarschuwen voor meer data en consultancybedrijven waarschuwen voor alles waar ze over kunnen geconsulteerd worden.

Die beweringen zijn niet noodzakelijk fout want we mogen meer data/analyse/inzicht/cyberaanvallen/snelheid... verwachten. Maar het doet ons bijna vrezen dat we in 2017 weinig spektakel mogen verwachten.

Uiteraard is niets minder waar. Er zitten decennia tussen het prototype van de eerste gsm en de smartphone waarop u dit artikel leest. Toch zullen we ook dit jaar enkele malen versteld staan van wat er plots mogelijk is voor het grote publiek, en wat er nog in de pijplijn zit om in de komende jaren uit te groeien tot onontbeerlijke technologie die ons leven, ons bedrijf of onze maatschappij zullen beïnvloeden.