Zites rolt IoT-netwerk Engie verder uit

Zites zal de komende weken instaan voor site-aquisitie, installatie en integratie van het nationaal netwerk. Het gaat daarbij om basisstations en antennes voor het low power wide area network (LPWAN) dat eind dit jaar een nationale dekking moet hebben.

Engie M2M rolt sinds midden 2015 een netwerk uit gebaseerd op de technologie van Sigfox. Daarmee concurreert het vooral met Proximus dat een gelijkaardig netwerk uitrolt op LoRa-technologie.

Engie, het vroegere Electrabel, deed voor de uitrol aanvankelijk beroep op zijn eigen dochter Cofely-Fabricom. Later partnerde het ook met Telenet. Zites wordt nu ingeschakeld onder meer voor zijn ervaring. "Hierdoor hoeven we geen beroep te doen op derde partijen, waardoor we een project als dit kunnen waarmaken binnen een zeer kort tijdsbestek." Aldus Kris Rombouts, zaakvoerder van Zites in een verklaring.