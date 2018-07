Zo maak je YouTube sneller op Firefox en Edge

Het is opmerkelijk dat iemand van Mozilla, het bedrijf achter de Firefox-browser, beweert dat hun eigen browser trager is dan Chrome. Maar Chris Peterson, technical program manager bij Mozilla, wijst in een tweet meteen de vinger: "YouTube's Polymer redesign steunt op de niet langer gebruikte Shadow DOM v0 API die enkel nog door Chrome wordt gebruikt."

Of anders gezegd: de redesign van YouTube van een jaar geleden steunt op technologie die niet meer gangbaar is, maar wel nog wordt gebruikt in Chrome.

YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension: https://t.co/F5uEn3iMLR — Chris Peterson (@cpeterso) July 24, 2018

YouTube serves a Shadow DOM polyfill to Firefox and Edge that is, unsurprisingly, slower than Chrome's native implementation. On my laptop, initial page load takes 5 seconds with the polyfill vs 1 without. Subsequent page navigation perf is comparable. — Chris Peterson (@cpeterso) July 24, 2018

To fix YouTube on Edge, you can install the Tampermonkey extension for Edge and this "YouTube Restore Classic" user script:https://t.co/Hf5Pn3Bnx3https://t.co/tccF4fVh9K — Chris Peterson (@cpeterso) July 25, 2018

Volgens Peterson zorgt dit er voor dat het laden van een pagina op YouTube vijf keer trager gebeurt op andere browsers. Al nuanceert hij dat het exacte verschil kan verschillen afhankelijk van je pc en internetverbinding.

Wel geeft hij meteen tips mee: op Edge, de browser van Microsoft, kan je de Tampermonkey-extensie toevoegen en daar het 'YouTube Restore Classic' script installeren. Voor Firefox raadt hij de YouTube-Classic add-on aan. Die herstellen YouTube naar de oude lay-out die wel sneller zou werken.

De vraag blijft natuurlijk waarom Google, het moederbedrijf van YouTube, kiest voor een technologie die niet wordt ondersteund door twee van de drie populairste browsers. De site zou kunnen argumenteren dat het vrij is om te kiezen, maar evenzeer zeggen kwatongen dat de techniek een handige manier is voor Google om gebruikers naar Chrome te lokken. Google, YouTube's moederbedrijf, geeft tegenover Fortune geen uitleg over de kwestie.