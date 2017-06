Zonneboot van ingenieurs Universiteit Antwerpen is uitgerust met draagvleugels

De studenten van de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen in Antwerpen bouwden tien jaar geleden hun eerste boot aangedreven op zonnepanelen. Anno 2017 zijn ze aan hun vijfde boot toe. "Onze nieuwe boot is uitgerust met draagvleugels, zogenaamde hydrofoils", zegt teamleider Mathias Moens. "Bij voldoende snelheid kan de boot uit het water gelift worden. Op die manier wordt er veel minder weerstand gecreëerd en kunnen we de snelheid aanzienlijk verhogen."

Deze nieuwe Umicore Solar Boat maakte in mei zijn maiden trip tijdens de Ecorace Challenge. De Universiteit Antwerpen kaapte er de prijs voor beste businessplan weg. Het hoogtepunt van dit seizoen wordt de Monaco Solar & Electric Boat Challenge, die van 14 tot 16 juli plaatsvindt in de haven van Monaco.