Zonnewagen Leuvense studenten haalt voor het eerst topsnelheid

De wagen, die volledig rijdt op zonne-energie, is het resultaat van een samenwerking tussen studenten industrieel ingenieur en 140 partners. De Punch 2 zal het opnemen tegen andere zonnewagens tijdens de tweejaarlijkse Bridgestone World Solar Challenge in Australië.

De organisatoren beperkten dit jaar het toegelaten zonnepaneel tot vier vierkante meter, wat veel minder is dan bij de vorige editie. Dat stelde evenwel geen probleem omdat de zonnepanelen vandaag veel efficiënter zijn dan twee jaar geleden. Om tot het meest aerodynamische model te komen werden meer dan 500 verschillende modellen gesimuleerd. De cockpit voor de bestuurder werd na een 3D-scan op maat gemaakt.

Eind juni werd de Punch 2 voorgesteld in Planckendael. Daarna zijn testen begonnen om de details te optimaliseren en intussen heeft de zonnewagen al zo'n 1.500 kilometer op de teller. Op de testbaan van Lommel haalde de wagen voor het eerst zijn topsnelheid van 120 kilometer per uur. Sneller rijden heeft geen zin omdat de snelheid op de openbare weg in Australië gelimiteerd is tot 120 kilometer per uur. De wagen lijkt dus klaar te zijn voor de race van 3.021 km die op 8 oktober van start gaat in Darwin.