Zorgen om Brits vliegdekschip met Windows XP

Een splinternieuw vliegdekschip met computers die draaien op Windows XP. Dat zagen journalisten van verschillende Britse media bij een rondleiding over de Queen Elizabeth, die maandag voor het eerst uitvoer. Het leidt in Groot-Brittannië tot zorgen over de beveiliging van het schip tegen cyberaanvallen.