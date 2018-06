ZTE blijft speelbal tussen Trump en Amerikaans Congres

ZTE staakt sinds april zijn activiteiten in de VS nadat het sancties kreeg opgelegd. De Chinese telecomfabrikant zou technologie hebben (door)verkocht aan Iran en Noord-Korea, waardoor de VS het bedrijf verbiedt nog handel te drijven binnen de eigen landsgrenzen.

Trump denkt daar anders over en wil de sancties opheffen, ondanks tegenkanting aan Democratische èn Republikeinse zijde. Het Amerikaanse handelsdepartement heeft intussen een overeenkomst rond met ZTE.

Dat is niet naar de zin van Amerikaanse wetsmakers. In beide partijen werd er gisteren ongenoegen geuit op de belissing. Tegelijk waarschuwen de congresleden er voor dat ZTE een bedreiging voor de nationale veiligheid kan zijn.

Maar Reuters wijst er op dat de president min of meer zijn zin kan doen. Hij mag opgelegde sancties eigenhandig schrappen. Volgens het persbureau geeft de Amerikaanse grondwet de president veel zeggenschap over buitenlands beleid. Dat buitenlandbeleid omvat ook de handelsoorlog met China, waar ZTE intussen mogelijk pasmunt is geworden in de onderhandelingen.