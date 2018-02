ZTE en Huawei ontkennen spionagebeschuldigingen van Amerikaanse politici

De schrik voor Chinese spionage laait nogmaals op in de VS nadat de Republikeinse senator Richard Burr, hoofd van het Intelligence Committee in de Amerikaanse Senaat, zei dat hij bezorgd is over de banden van bedrijven als Huawei en ZTE met de Chinese overheid.

Ook via academici en joint-ventures

Naast politici deden de afgelopen dagen ook andere hooggeplaatsten, waaronder verantwoordelijken voor spionage, hun zegje over de dreiging van de Chinezen. Daar klinkt het dat China toegang probeert te krijgen tot Amerikaanse technologie en intellectuele eigendom. Niet enkel via telecombedrijven, maar ook via academici en joint-ventures met andere bedrijven.

De beschuldigingen zijn niet nieuw. De afgelopen weken legden politici wetsvoorstellen op tafel om de overheid te verbieden om telecommateriaal van ZTE of Huawei aan te kopen of te leasen. Ook worden operatoren onder druk gezet om geen smartphones van beide bedrijven te verkopen.

Huawei en ZTE ontkennen de beschuldigingen. Eerstgenoemde wijst er tegenover Reuters op dat het in 170 landen actief is en dat hun apparatuur geen groter veiligheidsrisico vormt dan dat van andere spelers.

ZTE, dat een reactie gaf aan het Chinese persbureau Xinhua, zegt dat het cybersecurity en privacy ernstig neemt, een betrouwbare partner is en zich aan de wetten houdt.

"Als een beursgenoteerd bedrijf, zijn we er aan toegewijd om alle toepasbare wetten en reguleringen van de VS toe te passen, samen te werken met operatoren om strikte testprotocollen te gebruiken en de hoogste zakelijke standaarden toe te passen" Aldus een woordvoerder aan Xinhua.

Bezorgd, maar ook bewezen?

De zaak is allesbehalve nieuw, 6-7 jaar geleden was er al een gelijkaardig onderzoek en dezelfde beschuldigingen. Eén belangrijk detail ontbreekt echter: bewijzen.

Zo klinkt het de afgelopen weken bijna dagelijks dat politici bezorgd zijn, dat er een groot risico is op spionage, dat Chinese technologie niet klakkeloos omarmd mag worden omwille van veiligheid. Maar tot nog toe is er nog geen enkele Amerikaanse politicus, of overheidsagenschap dat zwart op wit kan aantonen dat de toestellen van Huawei of ZTE worden gebruikt om de VS af te luisteren.

Al moeten we daarbij nuanceren dat China niet geheel onschuldig is. Zo zou Nortel jaren geleden gehackt zijn geweest door het land en wordt algemeen aangenomen dat de VS en China elkaar regelmatig online bekampen.

De VS heeft nochtans zelf jarenlange ervaring met het afluisteren van (onder meer Europese) burgers en bedrijven. Dit via bedrijven als Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Skype, Apple en YouTube via het Prism-programma. Een Chinese telecomspeler weerde eerder al Cisco uit zijn netwerk om dezelfde vrees.

Het kan zelfs nog een stapje erger: de inlichtingendienst NSA verzamelt ongekende lekken om ze zelf in te zetten. Maar een aantal van die lekken werden intussen zelf bij de NSA gestolen, vermoedelijk door Russische hackers.