ZTE mag weer zaken doen in de VS

De verbanning duurde drie maanden en wordt opgeheven zodra ZTE zo'n 400 miljoen dollar stort op een escrow account (een rekening van een derde partij). Daarnaast moet ZTE ook een boete van 1 miljard dollar betalen.

ZTE moest zijn Amerikaanse activiteiten stopzetten in april nadat het toegaf dat het technologie had verkocht aan Iran. Een deel van die technologie (denk maar aan smartphonechips) komt uit de VS en zo schendt ZTE de handelsvoorwaarden van de VS tegenover Iran.

De soap tussen de VS en ZTE komt er gelijktijdig met de verhoogde importtarieven die de VS aan China oplegt. Maar volgens Reuters stelt het Amerikaanse Commerce Department dat de twee los staan van elkaar. Voor beide partijen betekent het echter wel dat tachtigduizend mensen in de VS opnieuw aan de slag kunnen voor ZTE.

Boetes, maatregelen en stevige inkijk

ZTE betaalt een zware tol om weer in de VS te mogen werken. Het bedrijf verdween gedurende twee maanden van de beurs en verloor volgens Reuters ongeveer de helft van zijn waarde. Ook nu is de ban overigens niet definitief opgeheven. De zevenjarige maatregel wordt nu omgezet in een tienjarige geschorste ban.

Bovendien moet ZTE zijn raad van bestuur en management binnen de maand vervangen en werd er een externe compliance monitor aangeduid die mee werd geselecteerd door het Amerikaanse Commerce Department. Ook mag de VS onbeperkt langskomen om te controleren dat Amerikaanse onderdelen effectief worden gebruikt zoals ZTE aangeeft.

Daarmee is nog niet alle last van de schouders van ZTE. Want de Amerikaanse Senaat ziet het bedrijf nog steeds als een gevaar voor de nationale veiligheid. Politici in het land zien in de Chinese telecomactiviteiten al jaren een bron van spionage. Al wacht de wereld nog steeds op bewijs daarvan.