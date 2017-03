ZTE opnieuw welkom in de VS

De telecomfabrikant ligt al sinds 2012 onder vuur door het Amerikaanse handelsdepartement omdat het, via zogenaamde shell companies, in de VS geproduceerde technologie naar Iran verscheepte. Het bedrijf ontkende in eerste instantie de beweringen, maar vandaag geeft het toe en gaat het akkoord met een boete van 892,8 miljoen dollar.

"Door de fouten die we hebben gemaakt te erkennen en er verantwoordelijkheid voor te nemen, zijn we toegewijd aan een ZTE dat volledig gezond, betrouwbaar en in regel is," aldus ceo Zhao Xianming in een verklaring per mail.

ZTE wordt door die schuldbekentenis en boete van de zwarte lijst van het Amerikaanse handelsdepartement gehaald. Al kreeg het bedrijf de afgelopen 12 maanden al een versoepeling terwijl het meewerkte met de autoriteiten. Wel blijft het nog drie jaar onder bijzonder toezicht.

Wie niet buiten schot blijft is voormalig ceo Shi Lirong. Hij wordt beschuldigd dat hij de Amerikaanse sancties omzeilde door hardware naar Iran te sturen. Zo zou er een geschreven plan zijn waarin hij bewust via spookbedrijven de handelsrelaties met Iran geheim probeerde te houden.