ZTE: toekomst onzeker als VS sancties doorzet

ZTE kreeg deze week te horen dat de VS gedurende zeven jaar Amerikaanse bedrijven verbiedt om technologie aan ZTE te leveren. Die straf komt er omdat ZTE zelf handel dreef met Iran, waarvoor het eerder al een boete betaalde aan de VS.

Het bedrijf reageert vandaag door te zeggen dat de nieuwe sancties onredelijk zijn en een bedreiging zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Het is dan ook van plan zich te verdedigen. "Het is onaanvaardbaar dat BIS (het Bureau of Industry and Security, een onderdeel van het Commerce Department, nvdr) pleit voor de meest strenge sanctie voor ZTE, zelfs nog voor het onderzoek naar de feiten is afgerond," klinkt het in een verklaring.

Tegelijk wijst het er op dat ook Amerikaanse bedrijven zullen getroffen worden door de maatregelen, gezien zij ZTE sowieso als partner verliezen.

Een bron van het Amerikaanse Commerce Department, het ministerie voor handel, zegt aan Reuters dat het onwaarschijnlijk is dat de ban tegenover ZTE wordt herbekeken. Er is wel een procedure voor het bedrijf om in beroep te gaan. Maar of dat er komt is onduidelijk omdat het eerder al een minnelijke schikking in de zaak aanging.