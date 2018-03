Zuckerberg excuseert zich voor misbruik Facebookgegevens

De vrij sobere advertentie is een korte brief van Zuckerberg waarin hij toegeeft dat zijn bedrijf te weinig heeft gedaan en in de toekomst maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat soortgelijke apps minder persoonlijke info krijgen. "Ik beloof dat we het beter zullen doen," sluit de topman en oprichter van Facebook af.

De excuses zijn voor alle duidelijkheid vooral een PR-stunt. Facebook zou de excuses even goed via zijn eigen platform kunnen uitsturen. Een groot deel van Facebook's gebruikers leest bovendien geen papieren kranten. Tegelijk horen dergelijke excuses intussen bij het vaste patroon van het bedrijf waarbij het naar hartelust data lekt, naakt en schilderijen censureert, haatpraat, kinderporno te laat offline haalt, meewerkt met de NSA, mensen traceert die geen lid zijn van Facebook en te veel gegevens doorgeeft aan quiz-apps die die info uiteindelijk misbruiken voor verkiezingspropaganda.

IBM en Apple wijzen met de vinger

Full page apology from the @facebook boss in many British newspapers today #cambridgeanalytica pic.twitter.com/z6EG5u6Pgw — Joe Lynam BBC (@BBC_Joe_Lynam) March 25, 2018

Intussen laten de topman en topvrouw van Apple en IBM weten dat er meer controle moet zijn over persoonlijke data.

"Een grote, duidelijke, verandering is nodig", zegt

Tim Cook op het China Development Forum in Beijing over het privacyschandaal rond Facebook en Cambridge Analytica. Hij merkt daarbij op dat hij doorgaans geen grote fan is van regulering, maar dat het in deze situatie zodanig omvangrijk is dat het nodig is.

Ook IBM's ceo Virginia Rometty merkt op hetzelfde event op dat gebruikers meer controle moeten krijgen over hun gegevens. "Als je zo'n technologie gaat gebruiken, dan moet je mensen vertellen dat je dat doet. Het mag hen niet verrassen.

Dat net IBM zo'n uitspraak doet is opmerkelijk, want het bedrijf hanteert een cultuur van 'geen commentaar' naar de buitenwereld toe. Tegelijk is IBM zelf geen heilige. Zo is het nog geen jaar geleden dat de Zweedse transportdienst de privacy van miljoenen zweden en gevoelige info over de infrastructuur van het land op de helling zette door een samenwerking met IBM. Daarmee kregen niet-gescreende IBM-medewerkers in het buitenland toegang tot de gegevens van Zweden.