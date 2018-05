Zuckerberg heeft uitnodiging Britse parlement voor derde keer afgewezen

Vorige maand beantwoordde Facebook CEO Mark Zuckerberg vragen van Amerikaanse seantoren na het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Ondertussen proberen ook andere politici en overheidsorganen hem te pakken te krijgen voor een vragenronde, waaronder de Belgische fractie Ecolo-Groen, maar voorlopig zonder succes.

Formele uitnodiging

Meteen na het schandaal nodigde het Britse parliamentary committee Zuckerberg uit in het Verenigd Koninkrijk. De Facebook-oprichter wees het voorstel af, maar stuurde in de plaats CTO van Facebook, Mike Schroepfer. Parlementslid Damian Collins liet na afloop verstaan dat de antwoorden van Schroepfer niet voldeden, en vervolgens gaf hij enkele nieuwe vragen door, alsook een nieuwe uitnodiging.

Collins dreigde ook om Zuckerberg formeel voor het parlement te roepen. Dat wil zeggen dat hij de eerstvolgende keer dat de CEO op Britse bodem komt, hij meteen voor het parlement moet verschijnen.

Nieuwe vragen

Maar de Facebook-topman was duidelijk niet geïntimideerd door de dreigementen, want hij bedankte opnieuw voor een uitnodiging. In een brief gericht aan het parlement stelde Facebook dat het bedrijf al verklaringen van over de hele wereld heeft afgelegd, alsook aan de Amerikaanse senaat, en via een vertegenwoordiger van Zuckerberg ook aan het Britse parlement.

"We waren teleurgesteld dat na het voorzien van een grote hoeveelheid aan informatie, en een aanwezigheid in het parlement, onze antwoorden als onvoldoende werden beschouwd", schrijft Rebecca Stimson, hoofd van publiek beleid voor de Britse tak van Facebook.

In de brief beantwoordde Stimson ook de 39 nieuwe vragen van het parlement. De parlementsleden wilde onder meer weten op welke manier Facebook gegevens bewaart van mensen die geen lid zijn van het platform, of hoeveel websites gebruikmaken van de 'vind-ik-leuk'-knop.

Tegenstijdige verklaringen

Opnieuw vond Collins dat de antwoorden van Facebook niet voldeden. "Het is teleurstellend dat een bedrijf als Facebook, dat over zoveel middelen beschikt, niet met de nodige details en transparantie kan antwoorden."

Collins wees er ook op dat Zuckerberg en Schroepfer tegenstrijdige verklaringen hadden afgelegd. Hij zei dat het parlement nieuwe vragen zal doorsturen. Ten slotte nodigde hij Mark Zuckerberg voor een derde keer uit, deze keer voor een videogesprek tijdens een parlementszitting.

Derde keer afgewezen

"Mark Zuckerberg heeft voorlopig geen plannen om naar het Verenigd Koninkrijk of naar het Britse parlement te komen. Maar we begrijpen volledig de ernst van de feiten, en we willen onze volledige medewerking verlenen om meer relevante informatie te voorzien waar nodig", schreef Stimson in een reactie op de derde uitnodiging van de Britten.

Collins heeft ook op die laatste afwijzing van Zuckerberg gereageerd. "Als Zuckerberg echt de 'ernst' van de feiten inziet zoals hij dat meent in de verklaring, dan verwacht ik dat hij graag voor het parlement vragen komt beantwoorden over de problemen waar niet alleen parlementsleden, maar ook de meer dan tien miljoen gebruikers van dit land van wakker liggen."