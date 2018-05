Zuckerberg in Europees Parlement: 'Het gaat tijd vergen, maar ik ben toegewijd om het goed te maken'

De stichter van de sociale netwerksite belooft beterschap.

Mark Zuckerberg erkende in zijn inleidende toespraak tot de fractieleiders van het Europese halfrond dat Facebook onvoldoende heeft gedaan om de verspreiding van fake news, buitenlandse bemoeienissen in verkiezingscampagnes en het misbruik van persoonsgegevens door appontwikkelaars tegen te gaan. "Dat was fout, en ik zeg sorry", zei hij.

Zuckerberg verzekerde zijn toehoorders dat Facebook de tekortkomingen gaat aanpakken. Zo gaat zijn bedrijf het aantal personeelsleden op de beveiligingsdivisie verdubbelen tot meer dan 20.000 en nieuwe tools aanbieden die gebruikers in staat stellen hun privacy beter te beschermen, bijvoorbeeld via een optie om cookies te wissen. "De veiligheid van mensen is altijd belangrijker dan het maximaliseren van onze winsten", stelde hij.

Zuckerberg beloofde ook meer actie tegen inmenging in verkiezingscampagnes. Hij gaf toe dat zijn sociale netwerksite in 2016 onvoldoende was voorbereid op de Russische bemoeienissen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Dat soort "aanvallen" via Facebook wordt moeilijker, beloofde de 34-jarige ceo, die erop wees dat zijn bedrijf bij de Franse en Duitse verkiezingen al betere resultaten boekte.

De fractieleiders leken niet onder de indruk van de mea culpa van Zuckerberg. Zo stelde de liberaal Guy Verhofstadt vast dat de Facebook-baas zich het voorbije decennium wel al vijftien keer heeft moeten verontschuldigen. "We hebben een groot probleem en ik denk niet dat het opgelost raakt door te zeggen 'we zullen dit zelf corrigeren'", zo pleitte Verhofstadt voor meer regulering.