Zuckerberg komt naar Europees parlement

.Dat heeft parlementsvoorzitter Antonio Tajani woensdag meegedeeld.

'De stichter en ceo van Facebook heeft onze uitnodiging aanvaard en zal zo snel mogelijk, hopelijk reeds volgende week, in Brussel zijn om de leiders van de politieke fracties en de voorzitter en rapporteur van de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken te ontmoeten', zo kondigde Tajani aan in een persbericht.

Het Europees Parlement had op de komst van Zuckerberg aangedrongen nadat zijn sociale netwerk in maart in opspraak was geraakt. Toen raakte bekend dat het bedrijf Cambridge Analytica persoonsgegevens van miljoenen Facebook-gebruikers had verzameld zonder hun toestemming te vragen. Zuckerberg moest daarover ook al uitleg komen verstrekken in het Amerikaanse parlement. 'Onze burgers verdienen een volledige en gedetailleerde uitleg. Ik begroet de beslissing van Mark Zuckerberg om persoonlijk te verschijnen voor de vertegenwoordigers van 500 miljoen Europeanen. Dit is een stap in de juiste richting om het vertrouwen te herstellen', zo verklaarde Tajani.

Hij voegde toe dat de fractieleiders ook besloten hebben een hoorzitting met Facebook en andere spelers te organiseren over privacybescherming en de potentiële impact op verkiezingen. Bij Facebook verluidde woensdag dat het bezoek van Zuckerberg aan de Europarlementsleden de gelegenheid zal vormen om 'in dialoog te gaan, hun standpunten te horen en de maatregelen te presenteren' die de internetgigant heeft genomen 'om het privéleven van mensen beter te beschermen'.