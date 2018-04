Zuckerberg moet weinig vrezen voor Amerikaanse hoorzitting

Zuckerberg moet zich dinsdag en woensdag komen verantwoorden voor het Amerikaanse Comité voor Energie en Handel. Hoofdonderwerp zijn de 87 miljoen mensen, vooral Amerikanen, wiens Facebookgegevens zijn doorgespeeld naar Cambridge Analytica, dat die gegevens vervolgens gebruikte voor zeer gerichte verkiezingspropaganda. Daarnaast zal Zuckerberg ook vragen krijgen over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

Zuckerberg begon alvast met excuses. "We hebben onze verantwoordelijkheid niet breed genoeg opgenomen en dat was een grote fout," aldus Zuckerberg in een geschreven verklaring die het comité voor Energie en Handel vrijgaf. "Het was mijn fout en het spijt me." Woorden die we voortaan kunnen toevoegen aan de lange lijst met excuses die Facebook in het verleden al gaf.

Duidelijkheid rond advertenties

Zuckerberg gaf zelf al aan dat hij meer duidelijkheid wil over wie adverteert op Facebook. Zo is zijn bedrijf intussen voorstander om te tonen wie er betaalt voor bepaalde politieke advertenties, net zoals dat moet op Amerikaanse tv en radio. Al moeten we daarbij nuanceren dat die maatregel, de Honest Ads Act, al sinds oktober klaar is, maar pas sinds het uitbreken van het meest recente schandaal wordt gesteund door Facebook.

Reuters merkt op dat Zuckerberg zich nu moet verantwoorden net om te voorkomen dat politici strenge regulering opleggen. Door mee te werken en antwoorden te geven, kan hij voorkomen dat Facebook aan de ketting wordt gelegd.

Rusland

De hoorzitting zal ook deels gaan over de Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Ook daar geeft Zuckerberg nu toe dat zijn bedrijf te traag was om die beïnvloeding op te merken. Hetzelfde geld voor de verspreiding van fake news en haatpraat. Die toegeving is een stevige bocht, want na de verkiezingen minimaliseerde Zuckerberg de rol van zijn eigen platform.

Geen kruisiging, wel woordje uitleg

Wie hoopt op grote onthullingen waardoor politici Facebook en gelijkaardige netwerken strenger zullen reguleren zodat uw data beter wordt beschermd is er waarschijnlijk aan voor de moeite. Reuters merkt op dat de hoorzitting eerder technisch kan uitdraaien en weinig politici daarin thuis zijn.

Tegelijk is er minder ruimte voor vragen dan het lijkt. "Hoe kan je een hoorzitting doen met 44 senatoren die over zoveel materie gaat terwijl elke senator slechts vier minuten krijgt," zegt democratisch senator Bill Nelson aan het persbureau.

Daar komt nog bij dat Facebook al jaren miljoenen dollars uitgeeft aan lobbywerk en dat Washington een veelvoud aan lobbyisten telt tegenover een beperkt aantal privacyvoorvechters om aan de mouw van politici te trekken.

Alles bij elkaar maakt dit dat Mark Zuckerberg met zijn aanwezigheid op de hoorzitting vooral moet duiden hoe Facebook werkt en daarbij moet voorkomen dat politici geneigd zijn om zijn bedrijf streng aan te pakken. Als Facebook vrijwillig meegaat in een aantal dringende maatregelen, dan heeft zijn bedrijf weinig te vrezen en kunnen we hoogstwaarschijnlijk weer enkele maanden verder tot het volgende privacyschandaal.