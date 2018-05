Zuckerberg slaat mea culpa in Europees parlement (maar laat parlementsleden op hun honger zitten)

De stichter van de sociale netwerksite belooft beterschap. 'Het gaat tijd vergen, maar ik ben toegewijd om het goed te maken.'

Na een uitgebreide vragenronde liet Zuckerberg zich evenwel maar op weinig concrete antwoorden betrappen, tot frustratie van verschillende parlementsleden. Hij beloofde wel schriftelijke antwoorden te laten doorsturen.

Zuckerberg erkende in zijn inleidende toespraak tot de fractieleiders van het Europese halfrond dat Facebook onvoldoende heeft gedaan om de verspreiding van fake news, buitenlandse bemoeienissen in verkiezingscampagnes en het misbruik van persoonsgegevens door appontwikkelaars tegen te gaan. 'Dat was fout, en ik zeg sorry', zei hij.

Zuckerberg verzekerde zijn toehoorders dat Facebook de tekortkomingen gaat aanpakken. Zo gaat zijn bedrijf het aantal personeelsleden op de beveiligingsdivisie verdubbelen tot meer dan 20.000 en nieuwe tools aanbieden die gebruikers in staat stellen hun privacy beter te beschermen, bijvoorbeeld via een optie om cookies te wissen. 'De veiligheid van mensen is altijd belangrijker dan het maximaliseren van onze winsten', stelde hij.

Zuckerberg beloofde ook meer actie tegen inmenging in verkiezingscampagnes. Hij gaf toe dat zijn sociale netwerksite in 2016 onvoldoende was voorbereid op de Russische bemoeienissen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Dat soort 'aanvallen' via Facebook wordt moeilijker, beloofde de 34-jarige ceo, die erop wees dat zijn bedrijf bij de Franse en Duitse verkiezingen al betere resultaten boekte. De fractieleiders leken niet onder de indruk van de mea culpa van Zuckerberg.

Zo stelde de liberaal Guy Verhofstadt vast dat de Facebook-baas zich het voorbije decennium wel al vijftien keer heeft moeten verontschuldigen. 'We hebben een groot probleem en ik denk niet dat het opgelost raakt door te zeggen 'we zullen dit zelf corrigeren'', zo pleitte Verhofstadt voor meer regulering.

De Belgische ex-premier vroeg Zuckerberg of zijn bedrijfsmodel niet neerkomt op een monopolie, wat de Amerikaan tijdens zijn antwoorden ontkende. Met die antwoorden bleef hij trouwens op de vlakte, wat zeker ook te maken had met de korte tijd die hij nog kreeg na de lange vragenronde.

'De Facebook-ceo ging weliswaar even over zijn tijd, maar liet ook duidelijk blijken dat hem dat niet beviel', stelde Kathleen Van Brempt (SP.A) vast. Ze betreurt het format waarin Zuckerberg ondervraagd werd: 'Hij kon vragen bundelen en zo algemene bemerkingen maken die moesten aantonen dat zijn bedrijf verschrikkelijk zijn best doet. Duidelijke antwoorden op concrete vragen bleven uit'.

Ook de groene fractievoorzitter Philippe Lamberts betreurt dat Zuckerberg 'niet een van de twaalf precieze vragen heeft beantwoord die hem gesteld zijn'.

'Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani bood Zuckerberg een gemakkelijke ontsnappingsroute door hem toe te laten niet rechtstreeks op elke vraag te moeten antwoorden. (...) Een eenvoudige verontschuldiging aan de Europese Facebook-gebruikers volstaat niet. We willen dat Facebook maatregelen neemt om advertenties transparanter te maken en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.'

Anneleen Van Bossuyt (N-VA) hoopt dat 'de garantie die Zuckerberg vanavond geboden heeft om tegen vrijdag volledig in lijn te zijn met de nieuwe GDPR-regels, meer is dan een loze belofte'. 'Onze boodschap aan Zuckerberg is alvast duidelijk: respecteer deze regels of er zullen sancties volgen. De burgers in Europa moeten opnieuw eigenaar worden van hun gegevens. Zij zullen het recht hebben om te weten welke gegevens openbaar zijn, voor welke doelstelling ze gebruikt worden, én ze zullen deze informatie kunnen wissen.'

Philippe De Backer: 'Zuckerberg blijft rond de pot draaien'

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) blijft op zijn honger zitten na de hoorzitting met Facebook-topman Mark Zuckerberg in het Europees Parlement. 'Hij draaide rond de pot', aldus De Backer.

'Zuckerberg kreeg duidelijk de juiste vragen voorgeschoteld door de leden van het Europees Parlement. Hij was duidelijk niet op zijn gemak tijdens de vragen, ondanks een optimistisch PR praatje als inleiding', vindt De Backer.

Maar de antwoorden die Zuckerberg gaf, volstonden niet voor de staatssecretaris. 'We kregen geen antwoord op de vraag wat er vandaag gebeurt met data die zonder toestemming van Facebook is verkregen. Het is niet duidelijk of Cambridge Analytica het enige geval is. En het is ook niet duidelijk wat Facebook doet om dit tegen te houden.'

De Backer vervolgt: 'We kregen ook geen antwoord op de vraag hoe Facebook gegevens verzamelt van mensen zonder profiel. En wat er met deze gegevens gebeurt. En waarom Facebook daar niet transparant over is. Tegelijk heeft Facebook miljoenen profielen buiten Europa gezet. Hoe kunnen we dan geloven dat Zuckerberg de waarheid vertelt en dat Facebook de GDPR gaat respecteren en toepassen?'

De GDPR is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AvG), die vrijdag in werking treedt. De Backer wil vooral meer inzicht krijgen in hoe Facebook werkt en wil dat Facebook transparanter wordt over hoe het bepaalt wat we te zien krijgen in onze tijdslijn. Hoe Facebook te werk gaat, is volgens De Backer 'een doos van Pandora'.

'Het kan niet de bedoeling zijn dat technologiebedrijven de arbiters worden van wat we denken. 'Big Tech' mag niet gaan bepalen hoe we denken.' Facebook moet transparanter worden en die transparantie moet worden afgedwongen, aldus nog De Backer.