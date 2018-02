Zuckerberg verkoopt aandelen voor goede doel

Zuckerberg had in september aangekondigd dat hij in anderhalf jaar tijd tussen 35 miljoen en 75 miljoen aandelen van Facebook van de hand zou doen. De verkoop van deze week is de eerste stap. Als Zuckerberg woord houdt, kan dat in het komende jaar in totaal 13 miljard dollar opleveren, bij de huidige beurskoers.

Het Chan Zuckerberg Initiative is opgezet door Mark Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan. Bij de geboorte van hun eerste kind in 2015 hebben ze beloofd dat ze 99 procent van hun vermogen zouden afstaan. Ze willen wetenschap en technologie gebruiken in de strijd tegen ziektes. Zo kochten ze vorig jaar een site die wetenschappers wil helpen om belangrijke onderzoeksresultaten te vinden in de enorme berg aan artikelen die dagelijks wordt gepubliceerd. Als het algoritme van de zoekmachine verbeterd is, komt Meta gratis beschikbaar.

Het vermogen van Zuckerberg en Chan wordt geschat op 72,6 miljard dollar, omgerekend 58 miljard euro. Als ze daarvan 99 procent afstaan, houden ze zelf nog 580 miljoen euro over om van te leven.