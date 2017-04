Zuid-Korea wil komaf maken met kleingeld tegen 2020

Consumenten kunnen hun wisselgeld op bepaalde plaatsen laten omzetten in krediet op prepaidkaarten als onderdeel van een proefproject doorheen het hele land. Volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap nemen enkele van de grootste winkelketens van het land deel aan het project.

Indien het proefproject succesvol verloopt zal men het volgend jaar verder uitbreiden en wordt het wisselgeld rechtstreeks op de bankrekening van de klant overgeschreven. Uit een enquête van de Zuid-Koreaanse centrale bank 'Bank of Korea' (BOK) bleek dat 63 procent van de Zuid-Koreanen geen wisselgeld meer gebruiken omdat het ongemakkelijk is munten mee te dragen. Iets meer dan de helft zei dat ze de voorkeur gaven aan een volledig muntloos leven. Volgens The Korea Herald is het de doelstelling van de centrale bank om het gebruik van munten uit te roeien tegen 2020.

De BOK probeert hiermee onder andere de kost van het slaan van de munten terug te brengen. Zuid-Korea gaf in 2016 44 miljoen euro uit de aan de productie van munten. Cha Hyeon-Jin, die medeverantwoordelijk is voor het onderwerp bij de BOK, zei in een statement aan Yonhap echter dat de kans klein dat het land door deze zet volledig cashvrij wordt.