Zwitserland opent eerste commerciële CO2-stofzuiger

De installatie, net buiten Zürich, gebruikt filters om jaarlijks 900 ton CO2 uit de atmosfeer te halen. Ze maakt daarvoor gebruik van restwarmte uit een afvalverwerkingsbedrijf. De verzamelde CO2 wordt gecomprimeerd en via een rechtstreekse pijpleiding naar een tuinbouwbedrijf in de buurt getransporteerd als mest. Die overeenkomst maakt van de Zwitserse installatie de eerste die op een commerciële manier CO2 uit de atmosfeer haalt.

De afvang en opslag van CO2 wordt al lang voorgesteld als een manier om de klimaatverandering te vertragen. Maar hoewel er wereldwijd onderzoek naar wordt gedaan, was er nog geen betaalbare manier gevonden om de technologie te laten werken.

De installatie van het bedrijf Climeworks in Zwitserland kan daar mogelijk verandering brengen. "Goed schaalbare negatieve emissietechnologieën zijn cruciaal als we de klimaatverandering onder de 2 graden Celsius willen houden", zegt Christoph Gebald, directeur van Climeworks. "Onze technologie heeft duidelijke voordelen en is perfect geschikt om te combineren met ondergrondse opslag. We werken hard aan onze doelstelling om 1 procent van de wereldwijde uitstoot te filteren tegen 2025. Om dat te doen, zijn er zo'n 250.000 installaties zoals deze nodig."

De opgevangen CO2 kan niet enkel gebruikt worden voor bemesting. Climeworks denkt ook aan het gebruik in de frisdrankindustrie of als grondstof voor een CO2-neutrale brandstof. De technologie is makkelijk aan te passen voor bijna alle locaties, zegt het bedrijf. De CO2 hoeft dus niet vervoerd te worden maar kan dicht bij het gebruik gefilterd en opgeslagen worden. Dat geeft industriële klanten de kans hun klimaatafdruk verkleinen.

De komende maanden wil Climeworks nog meer proefprojecten opstarten en testen hoe de technologie gecombineerd kan worden met ondergrondse opslag. (IPS)