Zwitsers datacenter moet Kaspersky's reputatie oppoetsen

De plannen worden bekendgemaakt door Reuters dat interne documenten van het bedrijf kon inkijken. Een bron dicht bij de materie benadrukt dat het om een stevige aanpassing van de R&D-infrastructuur gaat en dus niet zomaar een PR-stunt is.

Kaspersky ligt al een tijdje onder vuur, onder meer in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Litouwen. Het bedrijf is Russisch en kwatongen beweren dat Kaspersky zijn beveiligingsproducten gebruikt om te spioneren.

Daar is tot op heden nog geen enkel bewijs van gevonden. Maar de perceptie doet intussen wel zijn werk. Die wordt bovendien nog extra gevoed door het feit dat de laatste jaren een aantal opmerkelijke hackersgroepen vanuit Rusland zijn opgedoken. "De criminele aanvallen komen vooral vanuit Rusland. Maar Russische ingenieurs zijn dan ook de allerbeste", grapte ceo Eugene Kaspersky recent nog op een conferentie van Bosch.

'Swiss Transparency Center' is de naam die Reuters op de interne documenten terugvond als omschrijving voor het datacenter. Officieel geeft Kaspersky geen commentaar op de plannen. Het bevestigt wel dat het dit jaar een transparency center opent in Europa, zonder verduidelijking of het om een datacenter gaat.