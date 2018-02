'Over de digitale toekomst van Europa wordt nu beslist'

Vandaag openen de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie in Brussel het debat over de Europese begroting na 2020. Dat financieel kader is meer dan alleen een boekhouding. Het bepaalt onze gezamenlijke Europese toekomst. We zijn nog met 27 lidstaten om die toekomst op te bouwen. Het Verenigd Koninkrijk doet niet langer mee en levert geen financiële bijdrage meer. We beschikken echter over steviger grondvesten dan zeven jaar geleden. Dankzij de inspanningen die na de crisis zijn geleverd, verloopt het economisch herstel sneller en sneller, zowel in België als in de rest van Europa.

Als aanzet tot het debat heeft de Europese Commissie vorige week een aantal opties voorgesteld, waarvan de financiële gevolgen variëren naargelang de ambitie op een bepaald prioritair gebied, zoals de bescherming van de buitengrenzen van de EU, defensie, de digitale transformatie en het Europees landbouw- en cohesiebeleid.

Investeren in onze toekomst en de toekomst van ontwikkelingslanden

Wij komen uit België en Estland, landen met een kleine oppervlakte maar grote ambities op digitaal vlak. Wij weten wanneer we onze krachten op Europees niveau moeten bundelen om op wereldvlak meer gewicht in de schaal te kunnen leggen. Dat geldt nog meer als het gaat om de kansen en uitdagingen die nieuwe technologieën met zich meebrengen.

De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea zijn niet alleen het podium voor uitzonderlijke sportieve prestaties, maar ook voor technologische krachttoeren. Bezoekers kunnen via verschillende toepassingen de mogelijkheden uitproberen van de volgende generatie mobiel internet: 5G. Met een virtual reality-bril kunnen ze in de huid van een bobsleepiloot kruipen en de race mee beleven. 5G is niet alleen veel sneller dan 4G, het is betrouwbaarder en biedt meer aansluitmogelijkheden. Dat opent de deur naar heel wat toepassingen: betrouwbaarder vervoer dankzij geconnecteerde voertuigen, chirurgische ingrepen op afstand door specialisten die zich in een ander land bevinden en nog andere geavanceerde applicaties. De landen van de Europese Unie moeten samen de ontwikkeling en de toepassing van 5G op ons continent verzekeren, maar er tegelijk voor zorgen dat de strenge Europese milieu- en gezondheidsnormen worden geëerbiedigd. Om de nodige infrastructuur en grensoverschrijdende verbindingen binnen Europa te installeren, zijn investeringen op Europees niveau nodig.

Dat geldt ook voor de ontwikkeling van geavanceerde supercomputers voor onze onderzoekers of voor de toepassing van artificiële intelligentie waarmee dokters nu al kankers in een vroeger stadium kunnen opsporen en dus levens redden.

Niet alleen de Europese Unie moet de digitale mogelijkheden zo goed mogelijk benutten. Voor andere continenten en in het bijzonder ontwikkelingslanden is dat even belangrijk. Wij hechten allebei bijzonder belang aan steun voor innovatie en digitalisering in de strijd tegen armoede en kindersterfte, voor beter onderwijs voor meisjes en voor duurzame ontwikkeling. Of het nu gaat om prothesen die op maat worden gemaakt met 3D-printers of een elektronische databank waarin vaccinaties van kinderen worden geregistreerd, digitale technologie bevordert de levenskwaliteit van inwoners van ontwikkelingslanden. Het is de taak van Europa om in dergelijke projecten te blijven investeren.

Een begroting op het niveau van de ambities

België begrijpt maar al te goed welke meerwaarde de Europese Unie biedt. Onlangs hebben wij samen een bezoek gebracht aan Imec in Leuven, een van de beste onderzoeks- en innovatiecentra ter wereld op het vlak van nano-elektronica. Imec telt bijna 3 500 briljante medewerkers. Sinds de oprichting in 1984 heeft het bedrijf altijd meegewerkt aan Europese projecten. Die projecten zijn gebaseerd op internationale samenwerking, wetenschappelijke excellentie en samenwerking met de industrie. Zij hebben bijgedragen tot het succes van Imec.

Enkele weken later kwamen wij elkaar opnieuw tegen bij MolenGeek, een technologieschool en centrum voor startende ondernemingen en programmeurs in Molenbeek. Deze vereniging is een goed voorbeeld van sociale innovatie. Zij heeft ook Europese ambities, want momenteel wordt een project in Italië opgezet. Dergelijke initiatieven zijn noodzakelijk omdat iedereen, ongeacht zijn leeftijd, over steeds meer digitale vaardigheden moet beschikken.

De overheid moet het voorbeeld geven. In ons eigen land hebben wij allebei het initiatief genomen om de overheidsdiensten te digitaliseren en te vereenvoudigen, en om ze toegankelijker en transparanter te maken. Als administratieve formaliteiten veilig kunnen worden vervuld met één muisklik, maakt dat het leven van burgers en bedrijven gemakkelijker, en winnen ze tijd en geld. Wij werken samen op nationaal en Europees niveau om onze overheidsdiensten in heel Europa met elkaar te verbinden en de Europeanen ten volle te laten genieten van de voordelen van de eengemaakte digitale markt.

Dit zijn maar een paar van de ontelbare voorbeelden van de Belgische dynamiek en het geloof in de digitalisering en in Europa.

Er zijn verschillende scenario's opgesteld voor het volgend financieel kader van de Europese Unie, maar voor ons is de keuze zonneklaar: een ambitieuze Europese begroting die de digitalisering krachtig ondersteunt en die zo snel mogelijk wordt vastgesteld. Als wij ons op de toekomst willen voorbereiden, valt er geen tijd te verliezen. Nu is het ogenblik gekomen om spijkers met koppen te slaan.

Alexander De Croo is vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post.

Andrus Ansip is vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de digitale interne markt.