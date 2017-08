Getest: een maand met de HTC U11 op stap

Wat krijgt u voor 749 euro bij HTC? Een 5,5 inch scherm met een snapdragon 835 chip, 4 gigabyte RAM, 64 gigabyte opslag (uitbreidbaar met een microSD), Corning Gorilla Glass 5 en een batterij van 3.000 mAh.

Hoe vertalen die specs zich in het gebruiksgemak? Onze redacteur nam de U11 een paar weken op reis, waar het dienst deed als (video)camera, zaklamp, hotspot, kaartendienst en occasionele vertaaldienst Nederlands-Vietnamees.

Algemene ervaring

Wat bij de U11 meteen opvalt is de snelheid. Het gaat weliswaar om een nieuw toestel, maar we kunnen ons over een gebruiksperiode van een maand geen moment indenken dat de telefoon traag reageerde, moest herstart worden (wat we overigens wel elke paar dagen hebben gedaan) of dienst weigerde omdat er te veel apps draaien of het te warm werd.

Dat betekent ook dat de vingerafdrukscanner bliksemsnel werkt en de camera snel opstart. Kleine maar belangrijke dingen die het gebruiksgemak van een smartphone in grote mate mee bepalen, en de prijs van een toestel in het premium segment rechtvaardigen. Wel hopen we dat HTC vroeg of laat eens werk maakt van een Vlaamse versie van Blinkfeed, het nieuwsoverzicht. Dat staat standaard op elke HTC-telefoon, maar beperkt zich nog steeds tot Engelse, Franse of Nederlandse media.

Download deze foto in hoge resolutie.

Batterij(besparing)

Over de batterij zijn we meer dan tevreden. Bij normaal gebruik hebben we op het einde van de dag nog makkelijk een halve batterij over. Ook wanneer we de U11 zeer intensief gebruiken, waarbij we de hele dag foto's en video's nemen, tussendoor Snapchatten, regelmatig de hotspot-functie aanzetten, ons met Google Maps door de straten navigeren en dingen opzoeken houden we na een drukke dag van 12 uur nog steeds ongeveer 30 procent over.

Maar er valt nog meer autonomie uit te halen. Zo beschikt de telefoon over twee extra functies: Data saver laat je kiezen om enkel bepaalde apps onbeperkt data te verbruiken. Tegelijk stelt de telefoon regelmatig vanzelf voor om gebruikte apps te optimaliseren. Het toestel toont daarbij ook hoeveel extra autonomie je kan winnen. Wie het echt lang wil rekken kan tot slot de Extreme Saver mode aanzetten. Op dat moment kan je enkel nog de belfunctie, berichten, mail, agenda en rekenmachine gebruiken en gaat de batterij extra lang mee. Tot slot is de telefoon uitgerust met Quickcharge 3.0, dat wil zeggen dat je met de originele oplader op een uurtje de batterij weer vol krijgt, of op een half uur toch zeker de rest van de dag doorkomt.

Camera

De U11 is uitgerust met een 12 megapixel camera achteraan met beeldstabilisatie en een always-on HDR modus (16 megapixels vooraan). Dat resulteert in een snelle scherpstelling en haarscherpe foto's. Mits goede omstandigheden komt de fotokwaliteit zelfs aardig in de buurt van een DSLR. Ook macro-opnames komen daarbij goed tot hun recht en de mogelijkheid om foto's automatisch te corrigeren of bewerken is een handig meegenomen functie. De foto's doorheen deze review zijn genomen met de U11. Bekijk zeker ook de versies op ware grootte.

Download deze foto in hoge resolutie.

Ook bij de videobeelden komt die kwaliteit naar boven met een mooie verdeling van het geluid naargelang er links of rechts lawaai wordt gemaakt. Wat hier misschien beter kan is de beeldstabilisatie. Niet dat de U11 schokkerig overkomt, maar ten opzichte van de Huawei P10 merk je het verschil wel.

Knijpfunctie

Wat de U11 moet onderscheiden van de rest is Edge Sense, een druksensor aan de rand van het toestel die je kan koppelen aan een bepaalde functie. Zo kan je kort knijpen om de camera te activeren of langer om de zaklamp te starten. Maar je kan eveneens binnen bepaalde apps specifieke functies toewijzen.

Edge Sense leek ons aanvankelijk weinig meer dan een gimmick, maar zodra je een week of twee met het toestel rondloopt went het wel. De camerafunctie hebben we in praktijk weinig gebruikt omdat die al op je startscherm staat. Maar een zaklamp of een specifieke app starten is dan weer wel handig.

Geen 3,5mm ingang, wel waterdicht

De U11 is waterdicht tot op IP67 (tot 30 minuten op 1 meter diepte). Dat is waarschijnlijk de reden dat HTC de standaard audioaansluiting heeft geschrapt. In plaats daarvan krijg je wel oortjes meegeleverd die op de usb-c aansluiting passen en een adapter om van usb-c naar een 3,5mm aansluiting te gaan.

Download deze foto in hoge resolutie.

De afweging is dubbel: Een 3,5mm aansluiting is en blijft een van de meest aanvaarde standaarden voor muziekspelers en smartphones. Maar toegegeven: het alternatief van HTC moet niet onderdoen. De in-ear oortjes hebben een schitterende geluidskwaliteit, zitten comfortabel en ook het tussenstuk om een gewone headset aan te sluiten boet niet in aan kwaliteit. Maar dan moet je er wel aan denken om het apartertje altijd bij te hebben.

Daar tegenover staat dat je je geen zorgen moet maken over water. We namen de U11 op een gegeven moment mee naar een waterval waar het opvliegend waterstof zo fel was dat het toestel en de bijhorende redacteur doorweekt waren. Op zo'n moment moet je enkel de lens afkuisen om een goede foto te maken terwijl je een niet-waterdicht exemplaar beter in je broekzak of zelfs in een apart zakje kan houden. Is waterdichtheid het opgeven van de 3,5 millimeter aansluiting waard? Misschien wel voor wie graag op avontuur gaat, of thuis vaak de afwas doet.

Download deze foto in hoge resolutie.

Conclusie

Met de U11 heeft HTC een topper neergezet die probleemloos meekan met de concurrentie. De knijpfunctie is geen spitstechnologie, maar wel een handige functie die illustreert dat HTC graag een beetje anders is dan de rest. We waarderen in het bijzonder de goede camera, het geluid (ook uit de speakers) en dat het stroomverbruik van apps wordt geoptimaliseerd. Het enige minpuntje is dat de doorzichtige plastic cover die wordt meegeleverd heel snel bekrast en vuil raakt. Anderzijds is dat ook net de functie van een beschermlaag. Kort samengevat: wie op zoek is naar een stevige smartphone die op alle vlakken goed presteert, kan met de HTC U11 niet verkeerd gaan.

Download deze foto in hoge resolutie.