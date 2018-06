Review: 13-inch laptop met Alcantara-bekleed toetsenbord

De Surface Laptop van Microsoft draait Windows 10 S, waarop je uitsluitende gecontroleerde toepassingen uit de Microsoft Store kan draaien. Bovendien is Microsoft Edge de standaardbrowser en Windows Defender Antivirus het standaard antimalwareprogramma. Volgens Microsoft is dit veiliger.

Wil je toch toepassingen van buiten de Windows Store draaien -- en voor zakelijk gebruik zal dit wellicht noodzakelijk zijn -- kan je bij de nieuwste modellen tijdens de installatie kiezen voor Windows 10 Pro. Koop je een Surface Laptop met Windows 10 S dan is het switchen naar Windows 10 Pro tot en met eind juni gratis.

Design

De Surface Book is van licht, maar stevig aanvoelend cnc-gefreesd aluminium gemaakt; vier kleuren zijn verkrijgbaar: warmrood, platina, kobaltblauw en witgoud.

Deze elegant vormgegeven laptop meet 308,02 x 223,2 mm, is 14,47 mm dun en weegt 1,25 kg (de i7-versie is enkele grammen zwaarder).

Het scherm is niet volledig randloos: onderaan is er een rand van 2 cm en aan de zijkanten van 1 cm.

Omwille van het zeer dunne chassis blijft het aantal poorten beperkt tot een hoofdtelefoonaansluiting, Mini DisplayPort, Surface Connect-poort en usb 3.0 type a-poort. De compacte stroomaansluiting klikt magnetisch vast aan de rechter zijkant.

Wellicht het opvallendste design-element is de bekleding van het toetsenbord met Alcantara-stof in dezelfde kleur als de gekozen chassis-kleur. Dit materiaal voelt warm en zacht aan, maar het is toch even wennen in vergelijking met het koud aanvoelende aluminium of magnesium van andere laptops.

Volgens Microsoft hoef je je geen zorgen te maken over slijtage of vlekken: Alcantara zou daar goed tegen bestand zijn; bovendien zit er een dunne laag polyurethaan over de stof voor extra bescherming. De testperiode was te kort om die claim te onderzoeken.

Uitrusting

De Surface Laptop is verkrijgbaar met 7de generatie Intel Core i5- en i7-processoren, ssd's van 128 GB tot 1 TB en werkgeheugen van 4, 8 of 16 GB. Voor het overige zijn er geen verschillen tussen de veertien verschillende uitvoeringen, waarvan de prijs start aan € 1.149,- voor Core-i5, 4 GB ram, 128 GB ssd en Intel HD Graphics 620 en eindigt aan € 3.099,- voor het topmodel met Core-i7, 16 GB ram, 1TB ssd en Iris Plus Graphics 640 gpu. Studenten, scholen en onderwijspersoneel krijgen overigens tien procent korting op de Surface.

Wij bekeken de op één na goedkoopste versie in 'Platina'-kleur, met Intel Core i5-7200U, 8 GB ram en 256 GB Toshiba m.2 nvme-ssd, waarop vlak na de ingebruikname nog 191 GB ruimte vrij is. Wij testten deze laptop met Windows 10 Pro.

Het 13,5-inch 3:2 'PixelSense'-aanraakscherm heeft een resolutie van 2256 x 1504 pixels of een pixeldichtheid van 201 ppi. Het is beschermd door Corning Gorilla Glass 3. De 720p hd-webcam kan worden gebruikt voor Windows Hello-gezichtsverificatie.

Alle details over de Surface Laptop vind je op de website van Microsoft.

Praktijk

De zwart- en kleurweergave van het aanraakscherm zijn uitstekend; inzake kwaliteit raakt dit scherm dicht, maar net niet in de buurt van dat van de Apple MacBook Pro.

De kwaliteit van het verlichte toetsenbord met zijn groot aanraakvlak, ruime polssteunen en volwaardige navigatietoetsen vinden we wel beter dan dat van de MacBook Pro.

Volgens Microsoft houdt de accu het 14,5 uur uit tijdens het spelen van video. Dat kan best kloppen, want in de strenge Futuremark PCMark 8 batterijtesten presteert deze laptop uitstekend.

Apple MacBook Pro 13" (2017) HP EliteBook 1040 G4 14" (2017) Microsoft Surface Laptop 13,5" (i5-256-8G) (2017) Acer TravelMate X349-G2-M 14" (i5-8GB-256) (2017) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 271 399 308 209 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 332 328 351 257 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 3448 2872 3132 2571 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 4068 3931 4037 3339 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4909 4781 4096 3699 Futuremark PCMark 8 Storage Score 5014 5040 4986 4900 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 321 384,7 285,25 193,57 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 8692 7436 6245 6350 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 6247 4566 3893 4025

Conclusie

De Microsoft Surface Laptop is een lichte, stevige en stijlvolle Windows-laptop met een uitstekende autonomie en een fluisterstil design. De prijs is wel aan de hoge kant.

Prijs: vanaf 1.149 euro

