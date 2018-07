Review: 14-inch laptop biedt veel waar voor zijn geld

Met de Acer TravelMate X349 "kom je professioneel voor de dag", zo luidt de reclameslogan van de fabrikant. We zochten voor je uit hoe professioneel ...

Scherm en design

Het antracietkleurige aluminium chassis met zijn afgeronde hoeken oogt stijlvol en voelt stevig aan. Vooraan is deze laptop nauwelijks hoger dan 7 mm; achteraan stijgt dit tot een nog steeds slanke 18 mm. Het gewicht van 1,6 kg valt voor een 14-inch laptop goed mee.

Het 14-inch full hd ips-scherm is niet aanraakgevoelig, maar klapt wel 180 graden open zodat je het volledig plat op een werkblad kunt duwen.

Het 'chicklet'-toetsenbord is groot en comfortabel en voorzien van volledige navigatietoetsen. De achtergrondverlichting ervan schakel je in of uit met behulp van een Fn-toetscombinatie.

Ook het grote Elan I2C 'multi-gesture' aanraakvlak met klikfunctie en onderliggende muistoetsen werkt comfortabel.

Rechts is in de brede polssteun een kleine EgisTec Touch Fingerprint Sensor met Windows Hello-compatibiliteit geïntegreerd.

Uitrusting

De TravelMate X349 is verkrijgbaar met Intel Core-processoren van de 7de generatie (naar keuze i3/i5/i7).

De goedkopere modellen hebben 4 GB ram, terwijl de duurdere voorzien zijn van het maximum geheugen, namelijk 8 GB ram.

Opslag is steeds een pcie ssd, naar keuze 256 GB of 512 GB. Alle andere kenmerken, zoals ac-wifi en bluetooth 4.2 (Intel-chip), hdmi-uitgang, drie usb-poorten (1×2.0, 1×3.0 en 1×3.1 Type-C), sd-card lezer/schrijver, hd-webcam in de bovenste schermrand en 4-cel 3220 Li-ion accu zijn hetzelfde tussen de modellen.

De prijzen starten op het moment dat we dit schrijven aan ca. 800 euro.

Wij testten een model met Windows 10 Pro, Intel Core i5-7200U, 8 GB ram en 256 GB Intel-ssd, waarvan initieel nog 176 GB vrij is. Dat is iets minder dan bij de concurrentie en wellicht mede te 'danken' aan de vooraf geïnstalleerde dertig dagen probeerversie van Norton Security en zijn irritante pop-ups die je aanzetten om het abonnement te verlengen. Maar dat is zó verwijderd: de standaard antimalware van Windows 10 volstaat ruimschoots!

Alle details over de TravelMate X349 vind je op de website van Acer.

Prestaties

De Acer TravelMate X349 presteert vergelijkbaar met de Core i5-gebaseerde Microsoft Surface Laptop 13,5". Die laatste heeft wel een performantere accu, al doet de TravelMate het zeker niet slecht in onze batterijbenchmark. De door de fabrikant opgegeven 10,5 uur autonomie moet bij normaal gebruik haalbaar zijn.

Dell XPS 15 15,6" (i7-512-16G) (2017) Microsoft Surface Laptop 13,5" (i5-256-8G) (2017) Acer TravelMate X349-G2-M 14" (i5-8GB-256) (2017) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 404 308 209 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 377 351 257 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 3195 3132 2571 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 4411 4037 3339 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4852 4096 3699 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4905 4986 4900 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 249,07 285,25 193,57 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 20338 6245 6350 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 17573 3893 4025

Prijs: geteste versie: 890 euro

Conclusie

De Acer TravelMate X349 biedt veel waar voor zijn geld. Het is een stijlvolle, goed presterende zakelijke laptop waarvan de accu het misschien nog iets langer zou mogen uithouden.

Bron: www.diskidee.be