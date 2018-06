Review: 15-inch laptop met vrijwel randloos scherm

De nieuwe versie van de Dell XPS 15 Windows 10 Pro-laptop heeft een 15,6-inch igzo ips-scherm dat vrijwel tot tegen de schermranden doorloopt (Dell InfinityEdge). Igzo of 'indium gallium zink oxide' tft-schermen zijn energiezuiniger dan tft-schermen gemaakt van amorf silicium.

Dankzij het stevige cnc-gefreesd aluminium chassis blijft alles stevig op zijn plaats, maar de schermrand is wel zo smal (slechts 5,7 mm) dat er bovenaan geen ruimte is voor de lens van de 720p webcam: die bevindt zich links in het de bredere rand onder het scherm.

Uitrusting

De Dell XPS 15 is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, met prijzen die starten aan ca. 1.400 euro en stijgen tot ca. 2.100 euro voor de bij ons verkochte varianten. De verschillen zitten hem vooral in de hoeveelheid ram (8 of 16 GB, maar de twee so-dimm sleuven aanvaarden tot 32 GB ram), de grootte en het type van de schijf en de resolutie van het scherm. De duurste variant heeft een 4K-scherm met aanraakfunctie en Corning Gorilla Glass NBT-beschermlaag. Alle andere versies hebben een full hd-scherm zonder aanraakfunctie.

Wij testten de versie met 16GB ram, 512GB pcie-ssd en 97 W/u accu. De goedkopere versies hebben een 56 W/u accu en zijn daardoor iets dunner en lichter dan de geteste versie: 11 mm en 1,8 kg tegenover 17 mm en 2 kg voor de geteste variant. De duurste 4K-uitvoering heeft ook die grotere accu, maar omwille van de hogere schermresolutie zal de autonomie lager uitkomen dan bij de door ons geteste versie.

Gemeenschappelijke kenmerken tussen alle uitvoeringen zijn een 7de generatie Intel Core i7-7700HQ processor (de allergoedkoopste variant heeft een i5-7300HQ), Nvidia GeForce GTX 1050 gpu met 4GB GDDR5-videoram, drie usb 3.0/3.1-poorten waarvan één Type C met Thunderbolt 3 ondersteuning, hdmi, sdcard-lezer, ClickPad, 2×2 ac-wifi, verlicht toetsenbord met volwaardige navigatietoetsen en ruim bemeten palmsteun van koel en zacht aanvoelend koolstofvezelcomposietmateriaal en één jaar premium support met onsite-service.

Praktijk

De afwerking is onberispelijk. Ondanks het grote scherm is dit een vrij compacte laptop, die bij normaal gebruik fluisterstil werkt. Wanneer het systeem zwaar belast wordt, hoor je de ingebouwde ventilator wel degelijk. De koelvinnen bevinden zich onderaan, dus de onderkant kan vrij warm worden.

Het toetsenbord is erg ruim bemeten; de chicklet-toetsen liggen ver genoeg uit elkaar om er comfortabel met tien vingers op te tikken.

Deze zakelijke laptop is wel minder dun dan Dell beweert: de opgegeven afmetingen kloppen voor wat betreft de voorkant, maar achteraan is deze laptop 22 mm dik: nog altijd dun, maar niet zo compact als Dell beweert.

Handig is de drukknop op de rechterzijkant waarmee je de staat van de accu opvraagt aan de hand van vijf witte leds.

Jammer genoeg ontbreekt een fysieke ethernet-poort, hoewel deze op de website wel wordt vermeld.

Uiteraard is gigabit ethernet beschikbaar via de usb 3.1 gen. 2 type c poort aan de linkerkant, maar voor de benodigde adapter dien je zelf te zorgen.

Dell verkoopt overigens een compacte usb-dongle met hdmi, vga, ethernet en extra usb 3.0-poort. Ook is een Dell Thunderbolt Dock voor op de desktop verkrijgbaar waaraan je maximaal drie full hd- of twee 4K-schermen kunt koppelen.

Prestaties

Dankzij zijn krachtige processor en zeer krachtige gpu presteert de Dell XPS 15 uitstekend, vooral dan op grafisch gebied. De autonomie is ook erg goed, toch bij het door ons geteste full hd-model met de grotere 97 W/u accu. Te vrezen valt dat de autonomie in combinatie met het duurdere 4K-scherm wel heel wat minder zal zijn.

Dell XPS 15 15,6" (i7-512-16G) (2017) Microsoft Surface Laptop 13,5" (i5-256-8G) (2017) Acer TravelMate X349-G2-M 14" (i5-8GB-256) (2017) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 404 308 209 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 377 351 257 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 3195 3132 2571 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 4411 4037 3339 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4852 4096 3699 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4905 4986 4900 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 249,07 285,25 193,57 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 20338 6245 6350 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 17573 3893 4025

Conclusie

De Dell XPS 15 is een compacte 15,6-inch Windows-laptop met een uitstekende bouwkwaliteit en dito prestaties.

Prijs: vanaf 1.409 euro. 1.829 euro voor de geteste uitvoering.

Bron: www.diskidee.be