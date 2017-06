Review: 360 gradenvideo live streamen

De nieuwe 2017-versie van de Samsung Gear 360 camera is compacter en meer draagbaar dan de 2016-versie. Verder ondersteunt de Gear 360 (2017) meer smartphones dan zijn voorganger en kan bovendien live uitzenden naar Facebook en Youtube.

Je kunt verschillende opnamestanden selecteren: 360°, uitgerekt zicht, rondom zicht, dubbel zicht en panoramisch zicht.

Specificaties

De videospecificaties gingen er echter op achteruit tegenover het model uit 2016, wellicht om de vorm te kunnen verkleinen, of is het om de productiekosten te verminderen? De twee bolvormige (sferische) lenzen op elke zijde met een blikveld van 195° hebben een cmos-chip met een resolutie van 8,4 megapixels elk, of samen het "pixelequivalent" (zoals Samsung het omschrijft) van 15 mp.

Bij de vorige versie had elke cmos nog een resolutie van 15 mp, of 30 mp in totaal! Als je met twee lenzen opneemt, dan verkrijg je maximaal inderdaad zoals geadverteerd 4K resolutie (4096 x 2048 pixels aan 24 frames per seconde). Neem je met één lens op dan daalt de resolutie tot full hd 1080p, weliswaar aan maximaal 60 fps. Dual-lens foto's hebben een resolutie van 5472 x 2736 pixels, maar singl-lens foto's maar van 2304 x 1296 pixels ofwel 3 mp.

De dual-lens resolutie van de Gear 360 (2017) is beter dan de Gear 360 (2016), maar de single-lens resolutie is minder goed. Door de hogere fps kun je wel slow-motion opnames maken in de single-lens stand, wat bij de 2016-uitvoering niet kan.

De lagere resolutie lijkt ons in de praktijk niet zo een probleem, zeker niet als je kijkt naar de vorm, die veel handiger is, en het gewicht, dat lager is. De Gear 360 (2017) is zeer draagbaar en past bijvoorbeeld ook in een jaszak.

Dankzij de vast geïntegreerde greep, waarin zich de vast gemonteerde 1160 mAh accu bevindt, kun je hem overal gemakkelijk neerzetten, of filmen terwijl je hem in de hand houdt. Ingebouwde videostabilisatie zorgt daarbij voor stabiele beelden. Onderaan de greep is er een schroef waarmee je deze kleine 360° camera op een standaard statief of tripod kunt monteren.

Doordat de camera kleiner is, staan de twee cmos-sensoren 20mm dichter bij elkaar. Dat betekent dat twee beeldhelften gemakkelijker aan elkaar te plakken of te 'stitchen' zijn via software. Het resultaat is meer realistische panoramische foto's en video's tegenover de vorige versie, waar je het 'naai-effect' van de beelden duidelijker kon zien.

De Gear 360 (2017) is stof- en spatwaterbestending volgens de IP53-specificaties. Het apparaatje voelt stevig genoeg aan voor dagelijks gebruik. De bolvormige glazen bescherming die voor de lenzen zit, kan tegen een stootje: tijdens de test viel de camera een paar keer om op een vrij harde ondergrond zonder dat dit tot beschadigingen leidde.

De volledige technische specificaties van de 130 g wegende Samsung Gear 360 (2017) vind je op de website van Samsung.

Praktijk

De Gear 360 (2017) app, waarmee je de camera bedient maar die ook de beelden waar van toepassing aan elkaar plakt, is beschikbaar voor Galaxy S8, S8+, S7, S7 Edge, Note5, S6, S6 Edge, S6 Edge+, Galaxy A5/A7 (2017) met Android 5.0 of later en iPhone 7, 7+, 6S, 6S+, SE met iOS 10.0 of later. Daarnaast is er ook een 360 Video Editor voor Windows, maar die was nog niet klaar toen wij de camera testten.

'Live broadcasting' via Youtube of Facebook is overigens uitsluitend mogelijk op een ondersteunde Android-smartphone met Android 7 of later (de Youtube en Facebook apps moet je uiteraard ook installeren). Op een iOS-apparaat is dit momenteel niet mogelijk.

De Video Director software van de 2016-versie werkt niet met de 2017-versie. Dus zolang die Windows-software er niet is, kun je beelden alleen 'stitchen' via de mobiele apps. Voor MacOS is er zelfs helemaal geen bewerksoftware beschikbaar. De camera als opslagapparaat via usb gebruiken kan wel op beide besturingssystemen.

Wij testten de 360 Gear (2017) met een Samsung Galaxy S8+ smartphone. Je verbindt beide apparaten met elkaar via Bluetooth. Dit proces verloopt vlot en vooral snel. Eens geconfigureerd, kun je camera en smartphone binnen enkele seconden opnieuw met elkaar verbinden. De smartphone werkt in combinatie met de app als afstandsbediening, ook via wifi, zodat je de camera ook op grotere afstand kunt bedienen.

Je kunt de camera ook bedienen met de menu-knop en het kleine lcd-scherm op het apparaat zelf, maar via de app werkt het iets gemakkelijker. Maar je hebt de app dus niet nodig om opnames te maken. De opnames worden overigens bewaard op een microsd-geheugenkaartje tot 256GB dat niet in de prijs is inbegrepen.

Volgen Samsung kan de camera 130 minuten opnemen met een resolutie van 2.560 x 1.280 pixels aan 30 fps. 4K opnames aan 24 fps vergen meer van de batterij. Tijdens onze test haalden we minder dan anderhalf uur, maar we maakten in die periode wel verschillende soorten opnames na elkaar. Live streaming vergt het meest van de batterij: na ongeveer 20 minuten is ze leeg.

Op het kleinere scherm van een smartphone zien de opnames er scherp uit. Als je ze op een grotere monitor bekijkt dan zie je wel dat er heel wat compressie en digitale artefacten in zitten.

Plaats je de opnames op Facebook of Youtube (die ze automatisch als 360° herkennen) dan gaat de kwaliteit er nog op achteruit omwille van de extra compressie die zowel Youtube, maar vooral Facebook erop loslaten.

Youtube doet er ook even over voor het 360° video's als dusdanig herkent: het kan tot een uur duren voor ze worden getoond in de panoramische videospeler.

Via deze link zie je een voorbeeld van een 360° video die we in onze straat maakten. Op Youtube vind je meer voorbeelden van opnames gemaakt met de Samsung Gear 360 (2017).

Conclusie

De Galaxy Gear 360 (2017) is een erg gebruiksvriendelijke 360° camera die je overal met je kunt meenemen. De beelden zien er vooral goed uit op het kleinere scherm van een smartphone, maar verliezen wat van hun kwaliteit op een groter scherm of wanneer je ze deelt met sociale netwerken, waar ze te sterk gecomprimeerd worden, maar dat ligt niet natuurlijk niet aan Samsung. Voorlopig is het ook nog wachten op de beloofde Windows-software, want de Windows-software van de 2016-versie werkt niet met de nieuwe uitvoering.

Prijs: 245 euro

