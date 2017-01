Review: alles-in-één desktop voor zakelijke markt

Dell presenteert met de OptiPlex 24 7000 Series All-in-One (7440) Desktop een snelle desktop-pc die verwerkt is in een slanke 15,4-inch monitor. Deze AiO is volledig beheerbaar en kan dus geïntegreerd worden in bestaande it-infrastructuren van kleine of grote bedrijven.

Maar die beheeropties zoals Intel vPro zijn volledig optioneel. Ook voor thuiswerkers kan dit een interessante alles-in-ééndesktop zijn, met een prijskaartje dat rond de 1.000 euro exclusief btw start, naargelang de gekozen configuratie. In de aankoopprijs is trouwens de driejarige "next business day on site service" inbegrepen.

De door ons geteste versie kost 1.020 euro excl. btw. Voor die prijs koop je een AiO met Windows 10 Pro, een 15,4-inch Full HD-aanraakscherem, Intel Core i5-6500 cpu met geïntegreerde Intel HD Graphics 530, 8 GB ddr4 ram en 500 GB 7.200 rpm harde schijf.

Specificaties

Maar de hard- en softwareopties zijn zeer uitgebreid, zodat je deze AiO precies kunt samenstellen zoals je zelf wil. Hij is bijvoorbeeld ook nog leverbaar met Windows 7, het scherm kan niet aanraakgevoelig zijn of een hogere resolutie hebben, de cpu kan een snellere i7 zijn, de harde schijf kan vervangen worden door een groter expemplaar of door een snellere pci-e nvm ssd, toetsenbord en optische muis kun je vervangen door draadloze exemplaren, allerlei software kan inbegrepen zijn etc.

De prijzen lopen natuurlijk op naarmate je hogere opties kiest. Een versie met Intel i7-6700 en 256 GB ssd kost bijvoorbeeld 1.309 euro exclusief btw. Wil je ook same business day on site service dan kost je dat nog eens 210 euro excl. btw extra. Sommige opties zijn niet kiesbaar op de website van Dell zelf, maar kunnen wel worden besteld door bedrijven die raamcontracten met Dell hebben.

Alle versies zijn voorzien van een geïntegreerde 8x 9,5 mm optische dvd+/-rw-drive. Die zit rechts in de schermrand en het is geen slot-in type maar een platte, klassieke weliswaar verticale drive.

De 7440 aio heeft acht usb-poorten, waarvan zes usb 3.0. Twee zitten er aan de zijkant en zes aan de achterkant. Aan de linker zijkant vind je verder nog een kaartlezer en een hoofdtelefoonaansluiting. Achteraan zijn er verder nog hdmi 1.4-, displayport 1.2-, Ethernet- en audio-poorten.

De voet met geïntegreerd kabelbeheersysteem is naar keuze vast gemonteerd of, voor ongeveer 12 euro excl. btw méér, in de hoogte verstelbaar. Intern zijn er twee 2,5-inch uitbreidingsbaaien beschikbaar.

Het 8 GB-werkgeheugen kun je helaas niet tot 16 GB uitbreiden.

De door ons geteste Full HD "touch" variant van de Dell OptiPlex 24 7000 Series All-in-One (7440) Desktop is 39,29 mm hoog, 57,52 mm breed, 6,26 mm diep en weegt 8,15 kg.

Prestaties

De Core i5-versie van de Dell OptiPlex 24 7000 Series All-in-One (7440) Desktop presteert behoorlijk goed. Zo noteren we in de Futuremark PCMArk 8 Work benchmark een score van 4520 punten.

De harde schijf in ons testsysteem presteert uiteraard niet zo snel als een ssd en haalt maar een gemiddelde doorvoersnelheid van 7,82 MB/s in de Futuremark PCmark 8 Storage benchmark. Met een ssd zou die score veel hoger uitkomen en zouden de algehele prestaties nog een beetje beter zijn.

De grafische prestaties zijn zoals je die van een Intel HD Graphics 530 mag verwachten, bijvoorbeeld 3536 punten in de Futuremark 3DMark Professional "Sky Diver" benchmark.

Deze AiO verbruikt gemiddeld 50 watt in werking, met pieken die tot voorbij 120 watt gaan bij intensieve berekeningen.

Conclusie

Als we op alle benchmarks onze gebruikelijke wegingen toepassen, noteren we een prestatiescore van 65/100 en een waar-voor-je-geldscore van 77/100. In verhouding tot zijn prijskaartje presteert deze aio dus uitstekend.

Adviesprijs: vanaf 1.222 euro btw inbegrepen. Dell geeft drie jaar "volgende werkdag on site" garantie.

Bron: www.diskidee.be