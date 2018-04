Review: alles-in-één pc met randloos scherm

De zilverkleurige Lenovo ideacentre AIO 520S-23IKU oogt erg slank, met nauwelijks zichtbare randen boven en langszij het dunne scherm. Onderaan is er een dunne rand waarin de stereospeakers schuilgaan.

Deze aio-pc is op zijn dunste punt maar 7,2 mm dik, vergelijkbaar dus met een moderne smartphone of tablet.

De elektronica bevindt zich samen met een subwoofer en de bevestiging voor de boemerangvormige standaard in de dikkere onderste helt van de achterkant.

Deze aio-pc bestaat in allerlei varianten, mét en zonder aanraakscherm en mét en zonder extra Nvdia GeForce gpu. Wij testten de instapversie met gewoon scherm en Intel HD Graphics.

Uitrusting

Wij testten dus een variant zonder touch, maar de varianten met aanraakscherm zijn even dun, dit dankzij de gebruikte ait (advanced in-cell touch)-technologie.

Onze versie was voorzien van een Intel Core i5-7200U processor (2 cores, 4 threads), 8 GB ram (uitbreidbaar tot 16 GB) en een Samsung sata3 ssd van 256 GB met nog 182 GB vrije ruimte bij de eerste ingebruikname.

In het midden onderaan is er een hub die uit het chassis springt wanneer je erop drukt. Dan verschijnt de hd-webcam, met aan weerszijden twee bijkomende usb 3.0-poorten, als aanvulling op de twee andere exemplaren die je achteraan samen met een volwaardige hdmi in/uitgang en gigabit-ethernetpoort vindt. Die poorten zijn ietwat ongelukkig achteraan in het midden achter de standaard geplaatst, wat het wisselen van kabels er niet gemakkelijker op maakt.

De standaard heeft een antisliplaag en laat toe het scherm te kantelen tussen min 5 en plus 35 graden, maar in de hoogte verstellen of draaien op de voet zélf is niet mogelijk.

Praktijk

De ingebouwde 3 watt stereoluidsprekers spelen erg luid, maar klinken blikkerig, met neiging tot vervorming bij hogere afspeelniveaus.

Als je het geluid niet te hard zet, is de afspeelkwaliteit redelijk. Via de 3,5 mm analoge geluidsuitgang achteraan kun je gelukkig een koptelefoon of betere externe speakers aansluiten.

Het meegeleverde draadloze toetsenbord en muis zijn van matige kwaliteit. Vooral de muis valt tegen: deze lichte en kleine muis is volledig van plastic en heeft maar één aanraakgevoelige en klikbare muistoets die tegelijk dienst doet als virtueel rolwiel.

Het toetsenbord is ondanks het aparte numerieke klavier vrij compact, maar de 'chicklet'-toetsen geven onvoldoende tactiele terugkoppeling. De kleine entertoets helpt evenmin om er vlot met tien vingers op te kunnen typen. Ze delen een 2,4 GHz usb-dongle en werken dus niet via het ingebouwde Bluetooth.

Het full hd scherm heeft een goede beeldkwaliteit. Het bijna-randloze ontwerp zorgt ervoor dat beelden in de lucht lijken te zweven.

Ook de kijkhoek is dankzij de ips-technologie erg ruim. Het scherm geeft overigens 112 procent weer van de kleuren in de sRGB-kleurruimte.

Tijden geleden werd Lenovo vaak bekritiseerd omwille van een overdaad aan vooraf geïnstalleerd apps.

Die zijn er op dit systeem veel minder, maar de eerste keer krijg je toch een pop-up van de Lenovo App Explorer, aangedreven door SweetLabs, waarmee je door Lenovo geselecteerde apps kunt downloaden en installeren. Voorbeelden zijn Acronis True Image 2017, Dropbox, Spotify, WinZip etc. Uiteraard gaat het hier om probeerversies en Lenovo pikt een centje mee mocht je besluiten een app te kopen.

Met Lenovo System Update 5 zoek je eenvoudig naar nieuwe updates voor je computer. Je kunt deze app ook inplannen.

Merk Acer Asus Dell HP Lenovo Product Aspire Z24-880 (D17W1) (DQ.B8TEH.002) Zen AiO ZN242IFGK-CA066T Optiplex 5250 AIO Series (06FY75) Pavilion All-in-One Touch 24-r001nb ideacentre AIO 520S-23IKU (FOCU00969NY) Stroomverbruik Gemeten sluipverbruik externe voeding 0,7 W 0,6 W 0,6 W 0,3 W 1,4 W Gemeten maximaal verbruik tijdens benchmarks 84 W 177 W 76 W 276 W 68 W Benchmark-resultaten Futuremark PCMark 8 Home Score 3974 4530 3915 2482 3391 Futuremark PCMark 8 Storage Score ssd 4989 4797 4880 4962 4993 Futuremark PCMark 8 Storage Score hdd 1964 2161 niet van toepassing 2234 niet van toepassing Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate (DX10) Score 68060 108937 43954 76017 35183 Futuremark 3DMark Sky Diver (DX11) Score 7802 17144 4183 7365 3505 Scores Prestatiescore (op 100) 69 88 63 60 56 Prijsprestatiescore (op 100) 75 75 75 71 77

Conclusie

De Lenovo ideacentre AIO 520S-23IKU valt vooral op door zijn slank en bijna-randloos zilverkleurig design. Het 23-inch scherm is van goede kwaliteit. Positief is ook de privacy-optie voor de ingebouwde webcam. Minder tevreden zijn we over de meegeleverde invoerapparaten, maar die kan je uiteraard vervangen. Ook ontbreekt een geheugenkaartlezer.

Prijs: vanaf ca. 999 euro,

Bron: www.diskidee.be