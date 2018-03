Review: alles-in-één Windows-pc met GeForce gpu

Langs de voorzijde oogt de Acer Aspire Z24-880 bijna even slank als de Lenovo ideacentre 520S die we binnenkort testen, maar deze alles-in-één pc is bij nader inzien toch omvangrijker, zwaarder en dikker.

Van dit model bestaan zeven verschillende uitvoeringen, met Intel Core i3- en I5-processoren, 4 of 8 GB ram en al dan niet een extra gpu van Nvidia.

De meeste versies hebben net zoals de door ons geteste uitvoering twee schijven: een snelle m.2 pcie Intel-ssd van 256 GB met daarop Windows 10 Home en een 5400 tpm Toshiba harde schijf van 1 TB. Die laatste is volledig vrij; bij de ssd is er af-fabriek nog 205 GB vrij.

Uitrusting

De door ons geteste versie met Windows 10 Home, 8 GB ram, Intel Core i5-7400T cpu, en 23,8-inch full hd ips lcd-scherm weegt iets meer dan zes kilogram, terwijl de duurdere uitvoering met verder identiek aanraakscherm een kilogram zwaarder is.

Achteraan is deze aio-pc zilverkleurig. Vooraan overheerst zwart, met een brede blinkende zwarte rand rond het scherm.

Over de volledige breedte van het scherm zit er een beschermende, ontspiegelde glazen plaat.

Die glazen beschermingsplaat verbetert de zichtbaarheid, de zwartweergave en de kleurverzadiging, maar geeft je wel het gevoel dat het scherm een beetje 'in' de computer wegzinkt.

In een apart papiertje waarschuwt Acer ervoor dat er in een vochtige omgeving condens achter die beschermplaat kan kruipen. Dit "beïnvloedt de werking van de pc niet", zo staat er, maar om het vocht er weer uit te krijgen moet de pc in voorkomend geval verplaatst worden naar een drogere omgeving. Tijdens onze test merkten we daar overigens niets van.

De compacte, metalen boemerang-steunvoet heeft een antisliplaag en laat toe het scherm te kantelen tussen min 5 en plus 35 graden, maar in de hoogte verstellen of draaien op de voet zélf kan niet.

De forse externe voeding heeft een voldoende lange stroomkabel, zodat een comforatbele plaatsing op een bureau of werktafel geen probleem zou mogen zijn.

Alle poorten op één na bevinden zich achteraan, samen met de ronde stroomknop.

Vooraan in het midden zit er onderaan de schermrand een usb 2.0-poort, waarin de 2,4 GHz zender van muis en toetsenbord al in de fabriek voor je is geïnstalleerd.

Ernaast bevindt zich een drukknop waarmee je schakelt tussen ingebouwd scherm- en externe hdmi-weergave. Ook de geheugenkaartlezer bevindt zich onderaan het scherm.

Deze aio pc heeft een extra Nvidia GeForce 940MX gpu voor games en multimedia.

Het schakelen tussen deze en de ingebouwde Intel HD Graphics 630 gpu van de Intel soc gebeurt in principe automatisch. Bij sommige programma's kun je dit manueel overrulen, ofwel door rechts te klikken op het programma, ofwel met behulp van het Nvidia-configuratieprogramma.

Het chassis is zelfs dik genoeg om er een verticaal gemonteerde 8x dvd-rewriter in kwijt te kunnen. Schijfjes moet je omwille van de verticale plaatsing uiteraard vastklemmen. Cd's en dvd's speel je af met behulp van de vooraf geïnstalleerde CyberLink PowerDVD 12 software.

Praktijk

Deze aio-pc heeft een aangenaam design. De kleur- en zwartweergave van het scherm zijn goed. Maar de brede schermranden kunnen sommige gebruikers misschien storen. Lastig is ook dat alle poorten zich achteraan bevinden en dat de webcam geen privacy-masker heeft (niet mechanisch afgesloten kan worden), een voorziening die bij sommige concurrerende apparaten wel aanwezig is.

Positief is dan weer de grote opslagruimte, in combinatie met een snel startende ssd voor het besturingssysteem en de belangrijkste applicaties.

De meegeleverde draadloze muis en toetsenbord zijn van behoorlijke kwaliteit, al is het volwaardige toetsenbord wel zeer compact, met toetsen die dicht tegen elkaar staan en geen spoor van een polssteun.

Hoewel de aio pc zelf bluetooth aan boord heeft, gebruiken deze invoerapparaten hun eigen 2,4 GHz dongle, die af-fabriek gemonteerd is in de enige usb 2.0-poort, vooraan in het midden van de onderste schermrand.

Merk Acer Asus Dell HP Lenovo Product Aspire Z24-880 (D17W1) (DQ.B8TEH.002) Zen AiO ZN242IFGK-CA066T Optiplex 5250 AIO Series (06FY75) Pavilion All-in-One Touch 24-r001nb ideacentre AIO 520S-23IKU (FOCU00969NY) Stroomverbruik Gemeten sluipverbruik externe voeding 0,7 W 0,6 W 0,6 W 0,3 W 1,4 W Gemeten maximaal verbruik tijdens benchmarks 84 W 177 W 76 W 276 W 68 W Benchmark-resultaten Futuremark PCMark 8 Home Score 3974 4530 3915 2482 3391 Futuremark PCMark 8 Storage Score ssd 4989 4797 4880 4962 4993 Futuremark PCMark 8 Storage Score hdd 1964 2161 niet van toepassing 2234 niet van toepassing Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate (DX10) Score 68060 108937 43954 76017 35183 Futuremark 3DMark Sky Diver (DX11) Score 7802 17144 4183 7365 3505 Scores Prestatiescore (op 100) 69 88 63 60 56 Prijsprestatiescore (op 100) 75 75 75 71 77

Conclusie

Met deze aio-pc voer je vlot kantoor- en intensieve multimediataken uit. Niet al te belastende 3d-games zijn speelbaar. In verhouding tot zijn prijskaartje presteert deze Acer Aspire Z24-880 behoorlijk goed.

Prijs: vanaf ca. 1.199 euro

Bron: www.diskidee.be