Review: Android smartphone met uitstekende camera

De P20 Pro is de opvolger van de Huawei P10 Plus die we vorig jaar testten. Maar het nieuwe Huawei-topmodel is een smartphone van een gans ander kaliber dan zijn voorganger. Design, scherm, batterij en vooral camera zijn flink verbeterd.

In zijn marketing zet Huawei trouwens vooral in op die camera (zoals je in de marketingvideo kan zien), die drie lenzen heeft, AI-hulp bij het maken van foto's en ontwikkeld werd in samenwerking met Leica.

Blijkbaar slaat dat aan, want vier weken na de lancering is de P20 Pro volgens een persbericht van Huawei "het bestverkopende vlaggenschip van de fabrikant sinds het voet aan wal zette in West-Europa". Concrete verkoopcijfers staan er niet in het persbericht, maar we lezen wel dat in België de pre-orders verdrievoudigden tegenover de P10-lancering vorig jaar.

Dit is nochtans geen goedkope smartphone: met een prijskaartje van € 899,- dat voorlopig goed standhoudt (we zagen online hoogstens kortingen van enkele tientallen euros), speelt de P20 Pro in dezelfde liga als de Samsung Galaxy S9 Plus en Apple iPhone X (al is die nog net iets duurder voor een zelfde hoeveelheid opslagruimte). Het is duidelijk dat Huawei met de P20 Pro marktaandeel wil afsnoepen van de huidige marktleiders.

Design en uitrusting

Het design is hedendaagser dan dat van zijn voorganger. In de verte lijkt de P20 Pro op de iPhone X. Het glazen unibody met metalen frame en afgeronde hoeken voelt stevig aan en heeft een IP67-certificatie (stof- en waterdicht onder één meter water tot dertig minuten). De achterkant is wel een magneet voor vingervet, maar dat is helaas bij veel top-end smartphones het geval.

De smalle vingerafdruksensor bevindt zich vooraan in het midden van de smalle onderste schermrand. Behalve de stroom- en geluidsknoppen op de rechter zijkant zijn er geen andere fysieke bedieningsknoppen.

Eén van onze kritiekpunten op de P10 Plus was de relatief zwakke accu. In de P20 Pro steekt een zware 4.000 mAh accu die volgens Huawei gemakkelijk twee dagen meegaat (zie verder).

De accu laadt in dertig minuten tijd op tot 58% van zijn capaciteit. Draadloos opladen wordt helaas niet ondersteund.

Consequentie hiervan is een hoger gewicht: 180 gram in plaats van 165 gram voor de P10 Plus. De opvolger is ook een klein beetje hoger en dikker, maar net iets smaller dan zijn voorganger (155 x 73,09 x 7,8 mm).

De P20 Pro heeft geen analoge 3,5mm audio-uitgang meer, maar een usb-adapter is meegeleverd, samen met digitale oortjes met een usb-audioaansluiting. Daarnaast ondersteunt de Bluetooth-chip ook tot 32-bit/384 kHz hi-res audio via de Bluetooth-profielen APTX, APTX HD, LDAC en HWA.

Wat ook verdween, is de microsd-kaartsleuf. De interne opslagruimte van 128 GB, waarvan vlak na de ingebruikname nog 115 GB vrij is, kan je dus niet uitbreiden.

Wel aanwezig is een infrarood-zender, meer en meer een zeldzaamheid bij smartphones, maar wel handig om allerlei apparatuur in huis mee te bedienen. Een virtuele afstandsbedienings-app wordt meegeleverd. Let op: de ir-sensor zit alleen op de P20 Pro, niet op de kleinere en iets goedkopere P20, die voor de rest veel overeenkomsten heeft met zijn grote broer.

De P20 Pro gebruikt een iets recentere soc van Huawei zelf, de octacore Kirin 970, en heeft evenveel geheugen als zijn voorganger (6 GB).

Scherm

Het scherm is niet langer IPS-NEO LCD, maar AMOLED en werd ook groter: van 5,5-inch naar 6,1 inch. De schermverhouding is 18,7:9 (bijna, maar niet helemaal 2:1 ofwel "Univisium"-beeldverhouding, zie de review van de LG G6 voor meer uitleg).

De resolutie ging echter naar omlaag naar "Full HD+", wellicht omwille van de hogere kost van de OLED-technologie. De P20 Pro heeft daardoor een lagere pixeldichtheid dan de P10 Plus: 408 ppi tegenover 534 ppi.

In de praktijk maakt dit weinig verschil uit en biedt OLED heel wat voordelen, vooral dan een veel betere zichtbaarheid in fel zonlicht buiten. En dat is dan weer belangrijk om de camera optimaal te kunnen gebruiken.

We beoordelen de kwaliteit van het scherm als goed, met een uitstekende zwartweergave, gestoken kleuren en een goede helderheid.

Camera

De camera en zijn bijbehorende app zijn één van de sterkste punten van de Huawei P20 Pro. Onze testfoto's zagen er goed uit en dat in zowat alle lichtomstandigheden.

Opvallend is ook hoe snel de camera en bijbehorende app reageren. Dankzij de drie lenzen (40 + 20 + 8 megapixels) kan je niet alleen digitaal, maar ook analoog zoomen (tot 3 x optisch en tot 5 x hybride) en foto's met 'bokeh'-effect maken (benadrukken van een onderwerp door delen van het beeld wazig te laten).

Ook zwartwit-foto's zien er dankzij de aparte monochrome 20 MP lens uitstekend uit. (Deze sensor was overigens ook al aanwezig bij de P10.)

De selfiecamera vooraan heeft een resolutie van 24 megapixels, maar geen autofocus.

Allerlei automatische functies helpen je bij het maken van betere foto's. Deze "Master AI"-functie gebruikt de Neural Network Processing Unit (NPU) in de Kirin 970 soc. De NPU herkent meer dan vijfhonderd verschillende scènes, waarbij de camera-instellingen automatisch worden aangepast

Je hoeft dus geen fotografiespecialist te zijn om met deze smartphone mooie foto's te maken, maar als je dat wél bent is er een pro-modus waarmee je vanalles manueel kan instellen: ISO van 50 tot 3200, sluitertijd van 1/4000s tot 30s, witbalans, compensatie van de belichting van -4 tot +4EV in stappen van 1/3 stops etc. Foto's in raw-formaat opslaan behoort eveneens tot de mogelijkheden.

DXOMark geeft de camera van de Huawei P20 Pro een score van 109, tot op heden de hoogste score voor een smartphone (114 voor foto- en 98 voor videokwaliteit).

Prestaties

De Huawei P20 Pro presteert goed in alle benchmarks, al moet hij de Qualcomm-gebaseerde toptelefoons wel laten voorgaan in de grafische testen.

Merk Huawei Huawei Huawei Lenovo HTC Type P20 Pro 128GB P10 Plus 128 GB P20 Lite 64GB Motorola Moto Z2 Force U11+ 128GB Futuremark 3DMark Ice Storm Unlimited 1.1 (OpenGL ES 2.0 720p) Ice Storm Unlimited score MAX 27422 7841 MAX MAX graphics score max 36187 7223 max 55477 physics score (cpu) max 14606 11192 max 21399 Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 3341 2091 138 4996 4966 graphics score 3478 2245 109 6137 5994 physics score (cpu) 2935 1686 1738 3027 3103 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 3029 1937 165 3775 3717 graphics score 3059 2037 131 4018 3971 physics score (cpu) 2928 1652 1750 3116 3037 Futuremark PCMark Android Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 7115 5873 4443 6845 6622 Web Browsing 2.0 Score 7288 5566 4849 6143 5858 Video Editing Score 5326 5277 5020 5632 5415 Writing 2.0 Score 6500 5827 3301 6978 6171 Photo Editing 2.0 Score 13333 8299 6172 12656 12615 Data Manipulation Score 5420 4919 3451 4918 5156 Futuremark PCMark Android Computer Vision Computer Vision Score 3295 3062 2368 3506 3479 TensorFlow score 408,3 539,2 517,5 268 281,6 Zxing score 48,09 45,36 49,91 57,36 58,09 Tesseract score 1422,5 1423,5 2914,75 1508,5 1450,75 Futuremark PCMark Android Storage Storage Score 12984 12114 8135 10381 4359 Internal seq. read MB/s 669,28 492 195,22 547,77 575 Internal random read MB/s 33 23 16,66 20,2 17 Internal seq. write MB/s 182,1 125 145,7 189,41 125 Internal random write MB/s 46,02 22 20,22 12,58 2 External seq. read MB/s 614,12 484 149,52 532,27 545 External random read MB/s 29,5 24 10,78 20,64 13 External seq. write MB/s 179,88 126 142,06 193,24 128 External random write MB/s 44,79 18 19,92 12,28 2 SQLite read iops 2179 5134 2688 5004 5082 SQLite update iops 1000 2000 1000 1000 94 SQLite insert iops 333 400 285 500 67 SQLite delete iops 1000 1000 1000 333 104 Futuremark PCMark Android Work 2.0 battery life Autonomie 'worst case', 50% schermhelderheid, wifi aan (minuten) 665 469 505 654 587 Gewogen scores Prestatiescore (op 100) 82 77 65 77 77 Prijsprestatiescore (op 100) 58 72 74 58 60

Conclusie

De Huawei P20 Pro is een flinke verbetering tegenover zijn voorganger de P10 Plus. Het is wellicht een van de betere smartphones die je momenteel kan kopen. Apple en Samsung krijgen er met Huawei een te duchten concurrent bij, zoveel is wel duidelijk. Uiteraard is dit ook een van de duurdere smartphones die je momenteel kan kopen.

Prijs: 899 euro.

Bron: www.diskidee.be