Review: Asus router ondersteunt dd-wrt firmware

De futuristisch ogende Asus RT-AC5300 802.11ac Tri-band Gigabit Router heeft liefst acht verwisselbare antennes en weegt 1,1 kg. De plooibare antennes zijn per twee aan elke zijde van deze router gegroepeerd. Je moet ze wel goed vastdraaien want anders vallen ze bij de minste beweging van de kast om: een schoonheidsfoutje?

Deze mu-mimo router voldoet aan de 'Wave 2' of '2013 update' van de snellere ieee 802.11ac (Wireless-AC) wifi-standaard. Deze tri-band router heeft twee 5 GHz-radio's en één 2,4 GHz radio die elk vier datastromen ondersteunen voor zowel zenden als ontvangen.

Dankzij Broadcom's NitroQAM-modulatie geeft dit een theoretische maximale snelheid van 2.166 Mbit/s voor elke 5GHz radio en 1.000 Mbit/s voor de 2,4 GHz radio. Tel je dat bij elkaar op dan krijg je 5,3 Gbit/s ofwel AC5300.

Dankzij mu-mimo kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd profiteren van de aanwezigheid van verschillende antennes die elk hun eigen datastroom verwerken en op die manier de draadloze communicatie versnellen.

In de door ons geteste eigen firmware van Asus was mu-mimo echter standaard uitgeschakeld en voorzien van een "alpha"-etiket, met de opmerking dat het wachten is op definitieve specs van de Wi-Fi Alliance. Het kan echter manueel ingeschakeld worden via het menu 'Wireless, Professional'.

NitroQAM en firmware

Je profiteert alleen van de Broadcom NitroQAM (1024-QAM)-modulatietechniek als jouw client-apparaat het ook ondersteunt. Momenteel zijn er zo nog niet veel wifi-chips of -adapters. Het werkt natuurlijk ook als je een draadloze brug bouwt met twee van deze routers.

Wel moet er dan in het spectrum waar de router opgesteld is ruimte zijn voor frequentiekanalen met een bandbreedte van 40 MHz (in de 5GHz is dat overigens bij ons voorlopig zelden een probleem). Zoniet haal je die hoogste snelheden toch niet.

De Asus RT-AC5300 draait vrijwel op hetzelfde 1,4 GHz dual-core Broadcom-hardwareplatform als de eerder geteste Linksys EA9500 (en diverse andere routers, waaronder de D-Link DIR 890L).

Het apparaat heeft dan ook veel kenmerken gemeen met deze routers. De Asus-firmware is wel veel uitgebreider. De gebruiker kan zowat alles zelf configureren.

Inzake configuratiemogelijkheden doorstaat de Asus-firmware de vergelijking met dd-wrt. De firmwares van Linksys en D-Link zijn gebruiksvriendelijker, maar bieden veel minder mogelijkheden.

Nog een verschil is dat dd-wrt momenteel beschikbaar is voor de routers van Asus en D-Link, maar niet voor die van Linksys.

Hardware-kenmerken

Andere hardware-kenmerken zijn twee usb-poorten, waarvan één usb 3.0, en vier gigabit-netwerkpoorten. De usb 2.0-poort vind je aan de rechterkant. Alle andere poorten bevinden zich samen met de enkele gigabit wan-poort, aansluiting voor de compacte externe stroomadapter, resetknop en stroomknop op de achterkant.

De netwerkpoorten hebben helaas geen status-leds, wat ons betreft een domme besparingsmaatregel. Wel handig zijn de fysieke drukknoppen aan de rechterkant waarmee je respectievelijk de leds en wifi in- of uitschakelt en een wps-connectie initieert. Vooraan bevinden zich nog zes kleine status-leds.

Hoewel deze router geen dubbele wan-poorten heeft, kun je één van de lan-poorten als een tweede wan-poort configureren en bijvoorbeeld voor 'fail-over' gebruiken. Dat kan ook via een optionele 3G/4G-usb-modem. Je kunt zelfs een Android-smartphone gebruiken als 3G/4G-modem.

Installatie en beheer

Als je de router aanzet en een computer eraan koppelt, verschijnt de installatiewizard automatisch in jouw browser. Dit gebeurt in de taal van de browser of in het Engels, maar je kunt de taal ook manueel wijzigen. Nederlands is daarbij helaas niet beschikbaar.

Opent de wizard niet automatisch, dan kun je alsnog naar 'router.asus.com' surfen.

De allereerste vraag is om het standaard wachtwoord te wijzigen in iets unieks. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om dit effectief te doen. De wizard waarschuwt je dat het geen goed idee is om het verstekwachtwoord ("admin") te gebruiken, maar laat je wel toe om dit toch te kiezen als je dit perse wil. Kies een voldoende sterk wachtwoord. Heb je al een Asus router-account in de cloud dan kun je ook daarmee inloggen. Vervolgens stel je de ssid's en wachtwoorden in voor de verschillende netwerken.

De eigen Asus-webinterface is klassiek opgebouwd, met een menu aan de rechterkant en de bijbehorende informatie in het midden van het scherm. Je kunt alles heel gedetailleerd configureren, met inbegrip van gedetailleerde wifi-, lan-, qos-, vpn-, firewall- en dmz-configuraties.

Interessant is ook de ingebouwde 'Traffic Analyzer', waarmee je het netwerkverkeer tot op app- en gebruiksniveau over een tijdsverloop grafisch kunt bekijken en analyseren.

Met behulp van Asus Aircloud 2.0 benader je deze router, aangesloten apparatuur en binnen-netwerk op een veilige manier via het internet met de bijbehorende mobiele app voor iOS en Android.

De aangesloten opslagapparatuur kan desgewenst automatisch worden gesynchroniseerd met Asus Webstorage-cloudopslag of andere AirCloud-compatibele netwerken, zoals ftp-server en Dropbox.

Dd-wrt installeren

In de dd-wrt router database ontbreekt de RT-AC5300, maar in de dd-wrt wiki wordt deze router wel als ondersteund opgegeven.

Het is sowieso beter om de informatie in de wiki te gebruiken, aangezien die recenter is dan in de database. Specifiek voor Asus-routers is het aan te raden dd-wrt te flashen met het ASUS Firmware restoration tool dat je kunt downloaden van de supportsite.

Dit tool kun je in zowat alle denkbare talen installeren, behalve het Nederlands. Maar het werkt gelukkig vrij eenvoudig. Vóór je het gebruikt, dien je de router wel in "resuce mode" te zetten (zet hem uit, houdt de resetknop op de achterkant vijf seconden ingedrukt en zet hem opnieuw aan terwijl je de resetknop ingedrukt houdt; zodra het stroom-ledje op de voorkant langzaam begint te knipperen kun je de knop loslaten).

Start vervolgens het "restoration tool" en kies de recentste versie van het dd-wrt trx-bestand dat je op de ftp-site van dd-wrt vindt (wij gebruikten v3.0-r30709 (09/29/16)).

Klik vervolgens op Upload. Wacht nu geduldig af tot de firmware volledig geïnstalleerd is. Dit duurt minstens twee minuten. Trek de stroom niet uit! Wacht tot de router herstart en de wifi-ledjes op de voorkant knipperen.

Maak vervolgens een verbinding met de het dd-wrt wifi-signaal. (De lan-poorten werken initieel nog niet.) Je hebt hiervoor geen wachtwoord nodig.

Open een browser en start de admin-pagina van dd-wrt door naar 192.168.1.1 te surfen. Allereerst dien je een gebruiksnaam en wachtwoord te configureren. Daarna kom je terecht in het beheer, maar dat is initieel Engelstalig. Wijzig dit in Nederlands via 'Administration, Router Management, Language Selection'.

Druk op 'Apply Settings'. De router herstart, dus wacht even voor je opnieuw 192.168.1.1 opent in je browser. Maak nu eerst een back-up van een klein bestandje dat je eventueel later nodig zult hebben mocht er iets misgaan bij een volgende firmware-update (cfe-bin dat je vindt door deze link te openen: 'http://192.168.1.1/backup/cfe.bin'). Bewaar dit bestandje op een veilige plaats.

Mocht je in de toekomst je router 'bricken' (onbruikbaar maken) dan kun je hem wellicht weer aan de praat krijgen met dit bestand.

Vergeet ook niet de draadloze beveiliging in te schakelen via 'Draadloos, Draadloze beveiliging'. Standaard staat bij dd-wrt immers alles open, wat onveilig is.

Dd-wrt gebruiken

Dd-wrt is heel configureerbaar, maar je moet echt àlles zelf instellen. Zo staat bijvoorbeeld het wifi-type initieel op de 'Verenigde Staten' ingesteld. Wijzig dit zeker in 'België' via 'Draadloos, Basisinstellingen, Country Settings'. Selecteer vervolgens ook de 'Regulatory Mode'.

De dd-wrt firmware voor deze router is een bètaversie. Er er zijn inderdaad nog mankementen. De vervelendste is dat de automatisch adrestoewijzing via dhcp niet functioneert voor de lan-poorten. Evenmin werkt het lan-ledje vooraan: dat brandt nooit.

De lan-poorten wérken echter wel, maar je moet aan clients manueel een ip-adres in de 'range' van de router toewijzen. Als je de router daarna opnieuw start, krijg je ook een netwerk- en internetverbinding op de apparaten die aangesloten worden op één van de lan-poort(en).

Maar dit werkt niet stabiel: soms is er na het herstarten geen lan-connectie meer en moet je nogmaals opnieuw starten om die te herstellen.

Ook vervelend is dat de 5 GHz radio's tijdens onze test niet naar behoren werkten. Eentje viel herhaaldelijk uit en werkte pas na het herstarten, maar niet constant: soms konden we er geen enkele client mee verbinden, hoewel het netwerk actief was.

De andere 5 GHz radio had een zwak signaal, onafgezien van hoe we hem configureerden. De 5 GHz testresultaten voor dd-wrt zijn dan ook lamentabel. Het bereik is dan wel weer uitstekend: je haalt dezelfde lage snelheden over grotere afstanden...

De doorvoersnelheid van een aangesloten usb-schijf is onder dd-wrt ook veel trager en minder stabiel (router crasht af en toe tijdens de schijfbenchmark) dan onder de Asus-firmware.

Momenteel werkt de eigen Asus-firmware voor deze router dus véél beter. Er is dan ook weinig reden om over te schakelen op dd-wrt. Wacht bij voorkeur tot de vrijwilligers de firmware voor deze router helemaal in orde hebben gekregen.

Prestaties

Wij testen nooit de theoretische snelheden van een router. We geloven best dat deze router de door Asus geclaimde snelheden haalt in 'ideale omstandigheden'. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de reële omstandigheden waarbinnen we alle routers testen.

De RT-AC5300 haalt in onze gebruikelijke uitgebreide iperf3-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen in een realistische omgeving met naburige wifi-signalen uitvoeren, een gemiddelde reële doorvoersnelheid van 121,5 Mbit/s in de 2,4 GHz frequentieband en 305,5 Mbit/s in de 5 GHz frequentieband met de eigen firmware.

Met dd-wrt is de 2,4 GHz-snelheid ongeveer hetzelfde (112 Mbit/s gemiddeld), maar we kwamen voor de 5 GHz-frequentie nooit hoger dan gemiddeld 63,5 Mbit/s. Daar is dus duidelijk nog werk aan, want dat is geen normale waarde.

Het bereik is met dd-wrt wel groter dan met de Asus-firmware.

Conclusie

De Asus RT-AC5300 802.11ac Tri-band Gigabit Router presteert goed met de eigen Asus-firmware en ondersteunt ook de nog meer configureerbare en uitgebreidere vrije dd-wrt firmware, maar dan zijn de prestaties in de 5 GHz-frequentieband nog ondermaats. Voorlopig blijf je dus best bij de eigen Asus-firmware.

Adviesprijs: 419 euro

