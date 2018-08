Review: AVM router is een alleskunner

De AVM FRITZ!Box 6890 LTE is een dual-band wifi-router met intern zowel een xdsl- als een lte (3g/4g)-modem.

Beide modems halen een theoretische maximale doorvoersnelheid van 300 Mbit/s, bij xdsl dankzij de ondersteuning voor supervectoring 35b en bij lte dankzij de ondersteuning voor lte cat 6. In beide gevallen haal je die hoogste theoretische snelheden alleen als jouw provider(s) dezelfde technologieën ondersteunen.

Voor de rest is de 6890 LTE een modemrouter zoals de andere topmodellen van AVM, bijvoorbeeld de eerder geteste FRITZ!Box 7490 en FRITZ!Box 7590.

Dit is met andere woorden een echte netwerkcommunicatiehub, die niet alleen het draadloze netwerk verzorgt, maar ook analoge, digitale en internettelefoniefuncties aan boord heeft (met vijf digitale antwoordapparaten), als print- of mediaserver kan dienen (via een externe schijf die je aan de enige usb 3.0-poort koppelt) en/of bedieningscentrale kan spelen in een thuisautomatiseringsnetwerk volgens de dect-ul-standaard.

xDSL kenmerken

De DSL-modem in de AVM FRITZ!Box 6890 LTE ondersteunt VDSL-supervectoring 35b waarmee snelheden tot 300 Mbit/s mogelijk zijn over een gewone telefoonlijn.

Welke DSL-snelheid je in de praktijk haalt, hangt af van veel factoren: type DSL dat de internetprovider ondersteunt, de afstand tussen de modem en de centrale, de kwaliteit van de in- en externe koperdraden ... Kortom, die 300 Mbit/s zal je in de praktijk zelden of nooit halen. Maar het is een hele geruststelling dat je met deze router in elk geval de hoogst mogelijke DSL-snelheid voor jouw specifieke situatie zal halen.

Als je de 6890 LTE als DSL-modem gebruikt dan functioneert de LTE-modem als noodverbinding of 'fallback'. Valt de DSL-verbinding uit, zelfs al gebeurt dit maar heel kort, dan neemt de LTE-modem het vliegensvlug over en hapert de internetverbinding niet of zo min mogelijk.

Jammer genoeg werkt de 'fallback'-functie bij de actuele firmware (06.85) niet bij een gewone WAN-verbinding, dus wanneer de FRITZ!Box achter een andere modem gehangen wordt (glasvezel, kabel, etc.). Dat zou nochtans ook een nuttige functie kunnen zijn: AVM heeft het dan ook toegevoegd aan de bèta-firmware. Deze voegt ook mesh-functionaliteit toe, verbetert de ntfs-toegang via usb en voegt nog andere verbeteringen toe. Die bèta zou ergens dit najaar de officiële firmware moeten worden, nadat de testfase afgelopen is.

AVM levert de nodige DSL-kabels en conversiestekkers mee. De kabels zijn met vier meter voldoende lang voor de meeste situaties.

LTE kenmerken

De LTE-modem haalt maximale theoretische snelheden tot 300 Mbit/s voor LTE cat. 6 fdd (frequency-division duplexing) en tot 24 Mbit/s voor 3G (UMTS/HSPA+).

Daarbij worden vijf LTE-frequentiebanden (800 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz en 2,6 GHz) en twee UMTS-frequentiebanden (900 en 2100 MHz) gebruikt.

Een mini-sim past achteraan in een sleuf net boven een van de twee verwisselbare LTE-antennes. Dankzij de standaard SMA-connectoren kan je de router verbinden met een grotere en/of externe LTE-antenne.

Als je het correcte land configureert tijdens de installatieprocedure, herkent de router alle courante mobiele providers en configureert de correcte apn- en andere mobiele instellingen. Uiteraard kan je die gegevens manueel wijzigen.

In het 'LTE-informatie'-menu zie je een overzicht van de verbinding, met een schatting van de afstand tot de zendmast en van de up- en downloadsnelheden. In onze testomgeving zagen we een stabiele 4G LTE-verbinding met een downloadsnelheid van 222 Mbit/s en een uploadsnelheid van 50 Mbit/s. De afstand tot de zendmast werd geschat op 800 m, wat lijkt te kloppen.

In dit menu vraag je andere mobiele informatie op, zoals een lijst met alle gedetecteerde netwerken (drie 3G UMTS en zes 4G LTE in onze situatie), instellingen van de sim-kaart en een real-time monitor van de belangrijkste LTE-ontvangstwaarden.

Via de 'Uitlijnhulp' richt je de antennes zodat ze een optimale mobiele ontvangst bereiken. Dit wordt grafisch getoond in de webinterface, maar daarnaast tonen de vijf leds op de FRITZ!Box de gemiddelde ontvangstwaarde voor beide antennes: hoe méér leds branden, hoe beter de ontvangst.

Je kan roaming in- of uitschakelen, de pin-code wijzigen of niet langer vereisen en eventueel manueel het type verbinding kiezen (lte en/of umts).

Wi-Fi kenmerken

Dit is een 4×4:4 mu-mimo, beamforming AC2600 Wi-Fi-router met theoretische maximale doorvoersnelheden van 800 Mbit/s in de 2,4 GHz frequentieband (Wireless-N) en 1.733 Mbit/s in de 5 GHz frequentieband (Wireless-AC). De Wi-Fi-antennes zijn in de ivoorwitte kast gemonteerd.

De bèta-firmware die je nu al optioneel kan installeren voegt mesh-wifi (multiroom of whole home wifi) toe aan de router. Ergens dit najaar zal die firmware officieel gelanceerd worden en kan de 6890 LTE functioneren als mesh-centrale of client met andere AVM-apparatuur (routers, repeaters, powerlines).

Andere kenmerken

Behalve als modem en als draadloze router, functioneert de 7490 ook als dect-telefooncentrale met vijf digitale antwoordapparaten, ondersteuning voor meervoudige sip-internettelefonie en ondersteuning voor dect-ul thuisautomatiseringsapparatuur zoals de intelligente Fritz!Dect 200 stopcontacten die we eerder testten.

Het dect-basisstation kan tot honderd apart verkrijgbare dect-stekkers van AVM bedienen waarmee je allerlei functies in huis kunt automatiseren, zoals verlichting of verwarming.

Een digitaal antwoordapparaat met voice-to-mail is ingebouwd; je kunt tot vijf aparte antwoordapparaten inrichten. Ook een fax-functie met e-mail forwarding is van de partij.

Externe schijven of printers sluit je aan op de enige usb 3.0-poort aan de linkerzijde. Via de clouddienst MyFritz kan je de beheerinterface en/of de aangesloten apparatuur op een veilige wijze via het internet bereiken en beheren. AVM heeft verder verschillende mobiele apps voor Android en iOS waarmee je allerlei functies beheert en gebruikt.

Achteraan bevinden zich de vier gele gigabit-ethernetpoorten en enkele blauwe gigabit wan-poort. Verder zijn er twee analoge telefoonaansluitingen. Op de zijkant is er nog een bij ons zelden gebruikte ISDN s0-aansluiting.

Op de bovenkant bevinden zich vijf groene status-leds en drie drukknoppen, onder andere om het wifi-signaal uit te schakelen en om een wps-verbinding te initiëren.

Ingebruikname

Er zijn verschillende manieren om deze router in gebruik te nemen en ze worden omstandig uit de doeken gedaan in de geïllustreerde korte handleiding.

De eenvoudigste methode is via een draadloze verbinding. De verstekwaarden (SSID, WP2-sleutel en beheerwachtwoord) vind je op een kaartje in de verpakking en op de onderkant van het apparaat.

Via een wizard stel je daarna alles in, te beginnen met de taal van de beheerinterface die bij AVM nu eindelijk ook in het Nederlands functioneert.

Kies vervolgens jouw land en type DSL-lijn (maakt niet uit als je DSL niet gebruikt, je kan dit niet overslaan, maar een keuze heeft uiteraard geen invloed als er geen DSL-verbinding is). De router start nu opnieuw, een proces dat een tweetal minuten duurt.

Vervolgens selecteer je het toegangstype: via mobiel netwerk of DSL/WAN. Het zou logischer zijn mocht de wizard die keuze éérst vragen, vóór de vraag welk type DSL-lijn je hebt...

Afhankelijk van je keuze dien je nog een aantal vragen te beantwoorden om de internetinstellingen te regelen, bijvoorbeeld toegangsgevens indien die nodig zijn.

Beheer

De 6890 LTE gebruikt hetzelfde FRITZ!OS-besturingssysteem als de andere routers van AVM.

AVM heeft verschillende mobiele apps, onder andere om de status van de verbinding te controleren en de snelheid te testen, of om de router en bepaalde netwerkonderdelen veilig via het internet te gebruiken.

De klassiek ogende, volledig menu- en tabgestuurde webinterface is volledig responsief en werkt dus perfect op een mobiel.

Standaard zijn niet alle opties zichtbaar. Het 'Geavanceerd aanzicht' (een wat krakkemikkige vertaling van 'Advanced view') met alle opties schakel je in via het driepuntjes-menu rechtsboven.

Met behulp van de MyFRITZ!-clouddienst bereik je deze router en het achterliggende thuisnetwerk eenvoudig en veilig via het internet.

Met FRITZ!App Fon verbind je smartphones via wifi met de FRITZ!Box en gebruik je ze als voip-telefoon.

Prestaties

We testen de effectieve doorvoersnelheid met behulp van IPerf 3 in de twee wifi-frequenties (2,4 en 5 GHz) en op een gigabit-ethernet LAN-poort. We voeren in totaal vier snelheidstesten van elk dertig seconden uit met tien parallelle datastromen in de zend- en ontvangstrichting, waarbij we de resultaten van de allereerste seconde negeren (om zo opstartafwijkingen uit te sluiten).

Met behulp van de Android-tablet en de Farproc WiFi Analyzer app voeren we een bereiktest uit in de 2,4 GHz-frequentie op in totaal zes locaties die zich in een 3D-stervorm rond, boven en onder de geteste router bevinden.

We testen de mobiele internetsnelheid met een Mobile Vikings-sim via het BASE-netwerk en met behulp van Telenet Speedtest.

We meten verder de usb-snelheid met behulp van Parkdale v2.97 op een ntfs-geformatteerde externe Seagate-schijf die aangesloten is op de snelste usb-poort van de geteste router.

Alle restresultaten worden omgerekend in gewogen scores voor functionaliteit, draadloze netwerksnelheid, gewone netwerksnelheid, draadloos bereik en usb-snelheid. We rekenen dit allemaal om in één gewogen algemene prestatiescore op honderd punten.

De AVM FRITZ!Box 6890 LTE haalt een gemiddelde draadloze doorvoersnelheid in de iperf3-benchmark van 471 Mbit/s in de 5 GHz- en 98,3 Mbit/s in de 2,4 GHz-frequentieband. De hoogst gemeten snelheid was 674,5 Mbit/s op een laptop met een Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter.

De LTE-snelheid in onze testlocatie was 172,5 Mbit/s download en 38,4 Mbit/s upload.

Dit zijn goede prestaties. Iets minder goed presteert deze router in de bereiktest, met een gemiddeld gemeten bereik van 55,2 -dBm. Hoe lager dit cijfer, hoe beter het bereik. Ter vergelijking: de AVM FRITZ!Box 7590 haalt in dezelfde test 52,8 -dBm getest als router en zelfs 48,8 -dBm getest in een mesh-configuratie (met de bèta-firmware).

Conclusie

De AVM FRITZ!Box 6890 LTE is een veelzijdige router die goed presteert, al mocht het draadloze bereikbaar iets beter zijn. Met de nieuwe firmware die ergens in het najaar uitkomt, zal het bereik dankzij de mesh-functionaliteit zeker verbeteren. Dan wordt ook de mogelijkheid toegevoegd om de LTE-verbinding te gebruiken als 'fallback' voor een WAN-verbinding (dus in combinatie met een andere modem). Ook zou de ntfs-toegang op een externe usb-schijf sneller worden, want die is met de geteste firmware bedroevend laag.

Gemiddelde straatprijs: 349 euro

Bron: www.diskidee.be