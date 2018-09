Review: betaalbaar draagbaar navigatiesysteem

De duurderedraagbare Go-navigatiecomputers van TomTom hebben al enkele jaren ingebouwde wifi en de mogelijkheid om notificaties (sms, app-berichten) van je smartphone voor te lezen.

Die mogelijkheden worden nu ook toegevoegd aan de meer betaalbare Basic-systemen, samen met levenslang kaart- en software-updates via wifi en actuele verkeersinformatie voor de levensduur van het apparaat. De mogelijkheid om het navigatiesysteem met je stem te bedienen die de duurdere systemen wel hebben zijn bij de Basic-uitvoeringen afwezig.

Ook zijn de flitserupdates maar drie maanden gratis, terwijl die bij de duurdere systemen levenslang gratis worden geüpdatet. Ook afwezig is de handsfree-mogelijkheid en de actieve magnetische houder. De Go Basic heeft een compacte mechanische houder en de usb-voeding steek je in het navigatietoestel zelf, niet in de houder. Monteren en demonteren is dus bij de goedkopere systemen iets lastiger.

Kenmerken

De Go Basis bestaat in een versie met 6-inch breedbeeldscherm en de door ons geteste wat compactere versie met 5-inch breedbeeldscherm (13 cm). De schermresolutie bedraag 480 x 272 pixels (109 ppi).

Het apparaat wordt geleverd met een eenvoudige, omkeerbare houder, een usb-kabel, een auto-oplader en documentatie. De 5-inch versie meet 14,2 x 9,06 x 1,9 cm en weegt 201 g.

Kaarten voor 48 Europese landen zijn vooraf geïnstalleerd in het geheugen van 16 GB. Je kan er ook een micro-sd-geheugenkaartje tot 32 GB in kwijt.

Hoewel je een optionele tmc (Traffic Message Channel)-adapter op de Go Basic kan aansluiten, komt de gratis verkeersinformatie standaard binnen via de smartphone en de TomTom MyDrive-app. De verbinding tussen smartphone en Go Basic verloopt via Bluetooth.

De accu gaat ongeveer een uur mee op een volle lading.

Gedetailleerde informatie over de Go Basic 5" vind je op de website van TomTom.

Werking

De bediening is exact hetzelfde als bij de andere recente navigatiesystemen van TomTom. Verbinden met een wifi-netwerk (alleen 2,4 GHz-frequentieband) kan door het wifi-wachtwoord via het schermtoetsenbord in te geven of via wps.

Zodra die verbinding actief is, worden eventuele updates voor de software, de kaarten en de flitsers automatisch opgehaald. Je dient ze wel expliciet te installeren, want dat kan alleen wanneer de stroom aangesloten is. Voor een usb-voeding dien je overigens zelf te zorgen (kan via computer of met de usb-voeding van een smartphone). Sommige updates zoals die van de kaarten kunnen vrij groot zijn en dan duurt het soms een hele tijd om ze te installeren. (Tijdens de test kwam er een kaartupdate voor Europa binnen van 7 GB, maar dat gebeurt natuurlijk niet elke maand. De meeste updates zijn veel kleiner en in enkele minuten klaar.)

Je kan routes uiteraard direct op het navigatiesysteem selecteren (het volstaat een straatnaam te typen en het systeem toont direct lijsten met mogelijke bestemmingen), maar het kan ook op smartphone, tablet of pc via TomTom MyDrive. Die synchroniseer je dan via wifi of bluetooth met het navigatiesysteem.

Op dezelfde manier voeg je TomTom Road Trips toe. Dat zijn rondritten uitgezocht door TomTom of door jezelf gecreëerd. Op je systeem moet minstens 400MB ruimte vrij zijn om een route te kunnen synchroniseren.

TomTom Live Services met realtime verkeersinformatie komt binnen via de smartphone. Daarop dien je de MyDrive-app te installeren, de gps te activeren (maar dat kan ook in de energiebesparende stand) en die vervolgens via de app en bluetooth met de navigatiecomputer te verbinden. De bluetooth-connectie gebeurt door een qr-code te scannen die getoond wordt op het scherm van de navigatiecomputer.

Sms'en en berichten van sommige apps, bijvoorbeeld WhatsApp, worden getoond zodra ze binnenkomen. Je hebt dan enkele seconden de tijd om op de zwarte balk die onderaan het scherm verschijnt te drukken, zodat het systeem ze kan voorlezen. Doe je niets dan verdwijnt het bericht na een tijd. Via het instellingenmenu kan je deze functie ook gewoon uitschakelen.

Conclusie

Tijdens een rit naar en van Spanje werkte de TomTom Go Basic even vlot en snel als een duurdere TomTom Go 520. Herberekenen van routes, verwerken van verkeersinfo: verschil merkten we niet tussen beide systemen. Als je geen behoefte hebt aan de extra mogelijkheden van de duurdere varianten, zoals stembediening of verkeersinformatie via ingebouwde sim (bij de Go 5200), dan biedt de Go Basic grotendeels dezelfde mogelijkheden voor een veel lagere prijs.

Prijs: 159,95 euro (5 inch); 179 (6 inch) euro

Bron: www.diskidee.be