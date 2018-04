Review: betaalbare convertibele Windows-tablet

Met de Switch 5 SW512-52P 2-in-1 Notebook heeft Acer hetzelfde doelpubliek voor ogen als de eerder geteste 5de generatie Microsoft Surface Pro en HP Elite x2 1012 G2 Tablet 2-in-1. Maar die converteerbare Windows tablets zijn heel wat duurder.

Waar heeft Acer dan eventueel op bespaard? Voor zover wij het zien in elk geval niet op de bouwkwaliteit. Ook het chassis van de Switch 5 SW512-52 bestaat uit stevig en licht geanodiseerd aluminium.

Het 3:2 aanraakscherm is iets kleiner dan bij de concurrentie (12 in plaats van 12,3 inch).

Een belangrijkere besparing zit hem in de schermresolutie: 2160 x 1440 pixels bij de Switch tegenover 2736 x 1824 bij de 2-in-1's van HP en Microsoft.

Anders geformuleerd: het scherm van de Acer is op papier iets minder scherp dan dat van de twee concurrenten. Maar je moet al goede ogen hebben om het verschil te zien tussen een pixeldichtheid van 216 ppi (Acer) en 267 ppi (HP/Microsoft).

Hoeveel drukpunten het scherm ondersteunt wanneer je er met de meegeleverde Acer Active Stylus, aangedreven door een aaa-batterij, op schrijft of schetst vonden we nergens terug op de website van Acer.

Dat doet ons vermoeden dat het er minder zijn dan de 2.048 drukpunten van de digitizers in de HP- en Microsoft-schermen. Volgens Notebookcheck zijn het 1.024 drukpunten! Op zichzelf niet slecht, want vier keer méér dan bij de voorganger uit 2016, de Acer Switch Alpha 12.

Het aantal drukpunten van de schermdigitizer belangt overigens vooral erg kunstzinnige gebruikers aan, die met deze tablet digitaal willen tekenen: hoe méér 'pressure points', hoe natuurlijker je op het scherm tekent, schetst en schrijft.

Een ander onderdeel waarop bespaard werd is de automatisch inklappende standaard waarmee je het scherm positioneert van bijna plat op het werkvlak liggend tot schuin rechtopstaand (165 graden hoek). Die is weliswaar van aluminium vervaardigd, maar oogt veel minder stevig dan de standaarden in de 2-in-1's van HP en Microsoft.

In de praktijk ondervonden we er overigens geen problemen mee en zolang je voorzichtig genoeg bent lijkt ons dit een adequate standaard. Het feit dat hij tussen een bepaalde hoek automatisch meebeweegt wanneer je op het scherm duwt of eraan trekt vereenvoudigt overigens wel de positionering van deze 2-in-1.

Het toetsenbord is wat ons betreft even goed als bij de concurrentie: de chiclet-stijl toetsen liggen ver genoeg uit elkaar en de onderkant van het toetsenbord is stevig genoeg om er ook hard met tien vingers op te tikken. Links aan het toetsenbord zit net zoals bij de HP een elastiek waarin je de pen kunt opbergen.

Het toetsenbord heeft achtergrondverlichting die je via een functietoets in- of uitschakelt.

De stevige magnetische bevestiging werkt probleemloos en heeft zelfs twee standen: een waarbij het toetsenbord dicht tegen het scherm aanleunt en schuin naar boven helt en een andere waarbij je het toetsenbord helemaal plat legt, zodat het scherm iets meer naar achteren helt.

Uitrusting

De Acer Switch 5 SW512-52P weegt in combinatie met de toetsenbordcover 1,27 kg. Dat is iets zwaarder dan de Surface Pro (1,07 kg) en de HP Elite x2 1012 G2 (1,15 kg). Het tabletgedeelte alleen is ook een beetje zwaarder: 900 gram tegenover 800 g voor de HP-tablet en 786 g voor de Microsoft-tablet. Het verschil is weinig dramatisch: dit blijft een erg draagbare 2-in-1.

De processor is een iets minder performante Intel Core i5: 7200U bij de Acer tegenover 7300U bij de apparaten van HP en Microsoft. Ook dit is geen dramatisch verschil.

Veel belangrijker is dat geheugen (8 GB) en opslagruimte (256 GB ssd) hetzelfde zijn, of bijna hetzelfde (de HP heeft een ssd van 360 GB). Er rest vlak na de installatie nog 176 GB schijfruimte voor eigen data. Dat is iets minder dan bij de concurrentie en wellicht te 'danken' aan bijvoorbeeld de vooraf geïnstalleerde dertig dagen probeerversie van Norton Security en zijn irritante pop-ups die je aanzetten om het abonnement te verlengen. Maar dat is zó verwijderd: de standaard antimalware van Windows 10 volstaat ruimschoots!

Voor het overige is de uitrusting compleet. Er zit zelfs een vingerafdruksensor op, die geïntegreerd is in de stroomknop op de zijkant. Ook heeft deze tablet twee camera's: een 1mp webcam op de voorkant en een 2mp-exemplaar achteraan.

Op de usb type-c poort aan de zijkant kun je een apart verkrijgbare Acer dock aansluiten die lan-, usb-, hdmi- en displayport-poorten toevoegt.

Het Acer LiquidLoop koelsysteem houdt de Switch 5 op een stabiele temperatuur en zorgt voor een stille werking. Door het ventilatorloze ontwerp heeft de convertibele laptop ook geen stofophopingsproblemen in de ventilatie.

Deze tablet is naar keuze te koop met Windows 10 Home (NT.LDSEH.005) of Windows 10 Pro (NT.LDTEH.005). Die laatste versie kost ongeveer 60 euro méér dan de eerste.

Alle details over deze Switch 5 SW512-52P vind je op de website van Acer.

Prestaties

De Switch 5 SW512-52P is iets sneller dan de HP Elite x2 1012 G2 en iets trager dan de Microsoft Surface Pro, maar in de praktijk kun je stellen dat deze drie convertibele tablets gelijkaardig presteren.

Wel heeft de Switch een lagere autonomie, vooral tegenover de Microsoft Surface Pro. Acer zelf zegt dat je 10,5 uur moet kunnen werken op deze tablet bij 'normaal gebruik'.

Acer Switch 5 SW512-52P (2017) Microsoft Surface Pro 2017 (2017) HP Elite x2 1012 G2 (2017) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 209 276 289 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 257 349 316 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 3132 2748 2671 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 4037 3550 3662 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4096 4099 2892 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4986 4998 4895 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 285,25 291,11 186,36 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 6245 5406 6154 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 3893 3590 4082

Conclusie

De Acer Switch 5 SW512-52P biedt veel van wat de Microsoft Surface Pro en HP Elite x2 1012 G2 ook bieden, maar dan voor een veel lagere prijs. Ben je op zoek naar een convertibele Windows-tablet, maar wil je geen zotte bedragen uitgeven dan mag je zeker deze Switch overwegen. De compromissen die je moet sluiten zijn minimaal.

Prijs: geteste versie: 999 euro

