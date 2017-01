Review: betaalbare gaming-monitor met FreeSync

De Samsung C27F591FDUXEN 27" (68,85 cm) Curved Monitor heeft een wit- en zilverkleurig design. De monitor is uitgerust met een SVA (Super Vertical Alignment) lcd-paneel zonder zichtbare rand en met een eigen resolutie van 1920 x 1080 pixels en een buiging van 1800 mm of 1800R. Het 8-bits scherm geeft 119,3% weer van de sRGB-kleurruimte.

Via een technologie die Samsung 'Active Crystal Colour' noemt, wordt de kleurweergave verbeterd. Voor zover wij konden terugvinden, slaat deze term op het gebruik van verbeterde fosfors in de led-verlichting die zorgen voor intensievere, maar niet altijd even honderd procent natuurgetrouwe kleuren.

Het va-paneel combineert de voor- (en na-)delen van ips (In-plane switching) en tn (Twisted Nematic). Pluspunten zijn een goede kijkhoek en betere contrast- en zwartwaarden. Theoretische minpunten zijn tragere reactietijden en niet altijd even getrouwe kleurreproductie, maar bij deze monitor valt dit in beide gevallen zeer goed mee. VA is in elk geval sterk in de weergave van bewegende videobeelden.

De kijkhoek is zowel horizontaal als verticaal 178 graden groot. Dankzij de lichte buiging en het vrijwel randloze scherm, krijg je een panoramisch effect als je recht voor het scherm zit. Films en games ogen daardoor meeslepender, maar dit effect werkt wel maar voor één gebruiker; deze monitor is echt bedoeld voor individueel gebruik.

Het schermoppervlak is bewerkt met een coating die hinderlijke weerkaatsingen zoveel mogelijk weert.

Hoewel va-panelen vaak een niet zo hoge reactietijd hebben, valt dat voor deze Samsung LC27F591FDUXEN goed mee. De schakeltijd is met 4 ms van grijs naar grijs meer dan behoorlijk. Dat is vooral belangrijk in snelle actiegames, waar 'ghosting' minder optreedt als de monitorpixels snel kunnen schakelen.

FreeSync

Heb je een videokaart met FreeSync dan werkt dit nog beter. FreeSync is AMD's technologie die monitor en videokaart met elkaar synchroniseert. Zo mis je geen seconde van de actie en het verhindert nog een ander storend fenomeen, namelijk "tearing", waarbij het lijkt alsof snel bewegende beelden in tweeën scheuren.

Monitor én videokaart moeten van elkaar wel de speciale "adaptive sync" of "dynamische verversingsfrequentie"-signalen begrijpen. Dat is dus het geval met deze Samsung CF591 Series LC27F591FDUXEN.

De monitor heeft audio-, hdmi-, vga- en DisplayPort-aansluitingen. Deze zijn achteraan gemakkelijk bereikbaar. Dubbele stereo-speakers van 5 watt zijn ingebouwd. Een hdmi-kabel wordt meegeleverd. De voeding is extern, maar het externe voedingsblok is vrij compact en de dunne stroomkabel is lang genoeg.

De vaste zilverkleurige voet kun je alleen 'tilten' (kantelen) tussen -2° en +20°. Deze monitor weegt 4,4 kg en meet 614,2 x 457,3 x 270,4 mm.

Het osd-menu spreekt geen Nederlands. Je activeert het met een klein knopje dat zich rechts achteraan bevindt. Dit knopje is een mini-muis die je in vier richtingen kunt bewegen en kunt indrukken. Daarmee bedien je na enige oefening vlot alle functies van het osd.

Conclusie

De Samsung CF591 Series LC27F591FDUXEN 27" Curved Monitor biedt heel wat waar voor zijn geld. Het is één van de meer betaalbare gaming-monitoren met FreeSync, maar is ook perfect bruikbaar voor alledaags computerwerk of voor videotoepassingen. Het beeld is zeer helder en de kleuren ogen, mits een correcte afstelling, redelijk natuurgetrouw. De lichte buiging en het randloze ontwerp zorgen voor een zeer 'immersive' beeld (voor één gebruiker die er recht vóór zit, welteverstaan). Het design is erg stijlvol, maar de ergonomische opties zijn beperkt tot het lichtjes kantelen van het scherm.

Gemiddelde internetprijs: 329 euro (2 jaar garantie)

Bron: www.diskidee.be