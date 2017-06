Review: betaalbare NAS met 4K-ondersteuning

Als bedrijf staat Asustor los van Asus, dat wel de belangrijkste aandeelhouder is. Het is gespecialiseerd in betaalbare storage-producten voor alle marktsegmenten.

Technische kenmerken

De voornamelijk uit plastic bestaande, compacte, 1,6 kg lichte AS3104T is het topmodel in de productreeks voor persoonlijk en thuisgebruik. Intern kun je tot vier harde schijven installeren, voor een maximale capaciteit van 32 TB. Je moet daarvoor wel het kastje openen; de schijven zijn niet extern bereikbaar. Er is ook een goedkopere tweebaaien-versie van deze nas met een maximale capaciteit van 16 TB (AS3102T).

Wel wordt 'hot swappen' ondersteund (verwisselen van een schijf zonder de nas uit te schakelen) en kun je het deksel zonder schroevendraaier verwijderen. De stroomknop zit bij deze nas wat onhandig aan de achterzijde. Deze nas heeft maar één ethernetpoort.

De 1,6 GHz Intel Celeron cpu is krachtig genoeg om video te transcoderen en streamen tot 4K uhd formaat. Je kunt er bijvoorbeeld Kodi of Plex op draaien en de uitvoer bekijken en beluisteren via de geïntegreerde hdmi 1.4b uitgang. Met de optionele Asustor Remote Control kun je dit kleine mediacenter dan zelfs op afstand bedienen via de infrarode poort op de voorzijde.

Zelf produceert de nas nooit meer dan 20 dB(A) lawaai, maar een en ander hangt natuurlijk ook af van de geïnstalleerde schijven. Een aparte digitale geluidsuitgang ontbreekt echter.

Het werkgeheugen is beperkt tot 2 GB en kun je verder niet uitbreiden. Deze nas heeft ook geen schermpje, zodat je het toegewezen ip-adres zelf moet opzoeken.

De installatie begint met een wizard die ook Nederlandstalig werkt. Je kunt kiezen tussen '1-Click Setup' waarbij nagenoeg alles automatisch voor je word geregeld. Of 'Custom Setup' als je zelf wat meer controle wil, bijvoorbeeld over het gebruikte raid-niveau.

De installatieprocedure duurt niet langer dan enkele minuten, maar het synchroniseren van het raid-volume vergt uiteraard méér tijd. Intussen kun je wel al de nas op lagere snelheid benaderen.

De desktop-achtige ADM OS-beheerinterface doet wat denken aan de interfaces van de nas'en van Qnap of Synology, maar is in tegenstelling tot bij die meer gekende nas-fabrikanten is ADM OS niet multitasking.

Je bedient alles via pictogrammen, die vervolgens een detailscherm openen met een tabinterface.

Prestaties

We testten met de Intel NAS Performance Test (naspt), die verschillende applicatiegerichte benchmarks uitvoert aan de hand van ruim 32GB testdata. Dit meet de effectieve snelheid van veelgebruikte netwerkapplicaties. We vullen de nas voor deze test met drie 1TB sata-3 ssd's en richten ze in met de standaardinstellingen van het besturingssysteem.

We voeren naspt vijfmaal in een 'batch run' uit. De opgegeven resultaten zijn de mediaan van de vijf benchmarkuitvoeringen. We rekenen de resultaten om in een gewogen snelheidsscore op 100. Daarnaast berekenen we een functionaliteitsscore op 100 aan de hand ruim negentig verschillende technische criteria. In de uiteindelijke prestatiescore tellen de snelheid- en functionaliteitscores elk voor de helft mee.

In onderstaande tabel wordt deze nas vergeleken met nas'en van Netgear en Synology:

Merk Asustor Netgear Synology Product AS3104T ReadyNAS 524X DiskStation Plus Series DS916+ 8GB Straatprijs, euro incl. btw 423,16 990,99 597,40 Berekende opslagkostprijs per terabyte voor een 8GB nas met raid5 (5,94GB bruikbare ruimte), euro incl. btw 34,03 48,01 41,56 Prestatiescore 7,5 9,3 8,1 Prijsprestatiescore 7,2 6,7 6,8 Afmetingen in mm (l x b x h) 165 x 164 x 218 238,85 x 185 x 194 165 x 203 x 233,2 Gewicht (kg) 1,6 4,53 2,04 Geteste versie besturingssysteem Asustor ADM 2.6.6.RCF2 (Embedded Linux) Netgear ReadyNAS 6.6.1 (Embedded Linux) Synology DSM 6.1-14871 (Embedded Linux) Platform Quad-core Intel Celeron N3050 Dual-core Intel D1508 Pentium Quad-core Intel Pentium N3710 Cpu-snelheid (GHz) 1,6 2,2 1,6 RAM (GB) 2 4 8 Lawaai zonder schijven (dbA) 19,7 niet opgegeven 19,4 Gemeten verbruik NAS uitgeschakeld (W) 0,2 0,2 0,1 Gemeten verbruik NAS gemiddeld (W) 14 11,6 14 Gemeten verbruik max (W) 24 47 29 Functionaliteitsscore (max. 100) 81 87 85 Snelheidsscore (max. 100, relatief tov elkaar) 69 100 76 Gemiddelde gewogen algemene werksnelheid alle naspt-resultaten (MB/s) 48,5 70,4 53,7 Gemiddelde gewogen multimedia snelheid (naspt-testen voor video afspelen en opnemen) (MB/s) 24,1 27 25,7 Gemiddelde gewogen kantoor snelheid (naspt-testen voor aanmaken inhoud en kantoorproductiviteit) (MB/s) 5,4 16,4 6,7 Gemiddelde gewogen kopieer snelheid (naspt kopieertesten) (MB/s) 19,1 27 21,3

Conclusie

De Asustor AS3104T is een stille en energiezuinige nas die ook bruikbaar is als mediastreamer, dankzij de 4K-ondersteuning en de mogelijkheid om ze te bedienen met een optionele infrarode afstandsbediening. Maar ook als bestandsserver in een thuisnetwerk staat deze compacte nas zijn mannetje. Deze nas biedt een erg goede prijskwaliteitverhouding.

Straatprijs: ca. 423 euro zonder schijven

Bron: www.diskidee.be