Review: bewakingscamera herkent mensen, auto's en dieren

Netatmo is bekend van zijn persoonlijk weerstation, binnenklimaat monitor en intelligente thermostaat, die bediend worden met mobiele apps.

Het heeft ook een app-bestuurd gamma van beveiligingsapparaten, waaronder een rookalarm, een veiligheidscamera voor binnen met gezichtsherkenning, een sirene en waterdichte veiligheidssensoren voor deuren en ramen.

Daar voegt het nu de Presence aan toe, een veiligheidscamera voor buiten met nachtzicht, ingebouwde schijnwerper en detectie van mensen, auto's en dieren. Je bedient al die apparaten met één en dezelfde (web)app.

Specificaties

De Netatmo Presence bestaat uit een discreet uitziende en modern vormgegeven waterdichte aluminium behuizing uit één stuk die weerbestendig is dankzij hzo nanocoating. Een dimbare led-schijnwerper van 12 watt en met infrarood nachtzicht tot vijftien meter is ingebouwd en wordt beschermd door uv-bestendig glas.

De camera, die 50 x 200 x 110 mm meet, heeft een 4MP-sensor met Full HD resolutie van 1920 x 1080 pixels en een zichtveld van honderd graden. Bluetooth en wifi 802.11b/g/n (2,4 GHz) zijn ingebouwd.

Bluetooth wordt overigens alleen gebruikt tijdens de initiële configuratie. Ook is een 8 GB klasse 10 microsd-kaart al in de camera gemonteerd.

Je bedient alles met mobiele apps voor Android 4.3 of hoger of Apple iOS 9 of hoger. Ook kun je webapps gebruiken voor de nieuwste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Installatie

De Presence werkt via het gewone stroomnet (100 - 240 V) en wordt vast gemonteerd. Het nodige montagemateriaal, waarbij plugs en schroeven, is meegeleverd, maar voor boormachine, ladder, schroevendraaier en eventueel kit voor het dichten van het kabelgat dien je wel zelf te zorgen.

In de beknopte, meertalige handleiding wordt de montage goed uitgelegd, maar enige handigheid is hierbij wel nodig. Op de website van Netatmo en op Youtube vind je ook een video over hoe je de camera monteert.

Voor optimaal resultaat monteer je de Presence tussen 2,5 en 4 meter hoogte en richt je hem 30 graden naar beneden. Controleer vooraf met je mobieltje of met een tablet of laptop of je op de gewenste montageplek wifi-bereik hebt.

Verplaats eventueel je router of plaats een wifi-repeater of -versterker in de buurt. Een publieke hotspot kun je overigens niet gebruiken om de camera te bedienen: het moet omwille van veiligheidsredenen met een eigen wifi-verbinding.

Je kunt de Presence eventueel monteren op de plek van een oude lamp die je eerst demonteert; dan hoef je alvast geen nieuwe draad te trekken. De camera wordt eerst aan de muur bevestigd met behulp van een meegeleverde metalen montagebeugel en plastic kabelbinder.

De elektriciteitskabel verbind je via een meegeleverde en reeds gemonteerde draadklem. Daarover bevestig je de kunststof en uv-bestendige muurplaat. Daarop monteer je dan de camera, waarna je de plastic kabelbinder weer kunt verwijderen.

Kit de boven- en zijkant van de muurplaat eventueel dicht met siliconenkit. De onderkant kit je niet dicht, zodat eventueel aanwezig vocht kan verdampen. Met de meegeleverde inbussleutel kun je de schroeven aan de zijkanten losmaken om de camera juist te kantelen en draaien.

Schakel de stroom in. Na korte tijd zal de led-lamp even aangaan om aan te geven dat de camera werkt. Download de Netatmo Security app. Je hebt een smartphone of tablet nodig voor de ingebruikname, omdat daarbij de Bluetooth-verbinding van je apparaat wordt gebruikt.

Zodra wifi-verbinding met je router actief is, kun je de camera ook bedienen via de webapp; Bluetooth wordt verder niet meer gebruikt (tenzij voor het achteraf wijzigen van de wifi-verbinding).

Praktijk

De camera 'ziet' inderdaad het verschil tussen personen en auto's (dieren kwamen in de testperiode niet in beeld) en duidt dit in de gebeurtenissenlijst aan met aparte pictogrammen. 's Avonds wordt een fietser overigens nogal eens als 'auto' herkend.

De beeldkwaliteit varieert tussen 360p en 1080p naargelang de kwaliteit van de wifi-verbinding (die je kunt opvragen via het instellingenmenu van de (web)app).

Tijdens de test haalden we vrijwel constant 1080p met een wifi-verbinding die volgens de app een kwaliteit had van drie op vijf balkjes. Onze router bevond zich ongeveer op vijftien meter afstand van de camera. De resolutie is bij 1080p ruim voldoende om duidelijk gezichten te herkennen.

De camera neemt tevens geluid op en de kwaliteit daarvan is verrassend goed. Je kunt de microfoon trouwens uitschakelen. Verder is het mogelijk om het beeld te roteren en om de bewegingsdetectie te beperken tot een of meer delen van het beeld.

Video's worden bewaard op de geheugenkaart die al in de camera steekt, maar kun je daarnaast ook uploaden naar Dropbox en/of een ftp-server. Je kiest de resolutie (van laag tot 1080p) en het type (video's van mensen, van auto's, van dieren) van de bewaarde video's.

Om de 24 uur kun je een time-lapse video downloaden van recent gemaakte opnames in mp4-formaat door op het kloksymbooltje te klikken dat linksboven in het videobeeld van de (web)app verschijnt.

Conclusie

De Netatmo Presence is redelijk eenvoudig te installeren als je een beetje een handige harry bent. De (web)app werkt erg gebruiksvriendelijk. De beeldkwaliteit is uitstekend. Dat de camera automatisch het onderscheid maakt tussen personen, auto's, dieren en andere bewegende voorwerpen is een verder pluspunt. Over de duurzaamheid kunnen we niets zeggen, daarvoor duurde de testperiode te kort. Maar gezien de vele mogelijkheden en goede beeldkwaliteit vinden we de prijs verantwoord, ook al omdat je geen abonnementskosten hebt.

Adviesprijs: 299 euro

Bron: www.diskidee.be