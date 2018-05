Review: bewakingscamera met Sony-beeldsensor

Het Taiwanese Brickcom Corporation is al meer dan twintig jaar actief in de ip-bewakingssector. Het wordt in België ingevoerd door distributeur Deltalink, die het test-sample ter beschikking stelde.

De bolvormige Brickcom MD-H600Np-360 DN netwerkcamera is voorzien van een Sony Exmor-beeldsensor met een resolutie van zes megapixels.

Daarvan wordt effectief 5,5 mp gebruikt als je een 360-graden videobeeld in de hoogste resolutie bekijkt. De maximale framerate bedraagt dan wel 'maar' vijftien beelden per seconde. Kies je de 5- of 3,9-mp-resoluties dan is 20 fps-video mogelijk.

Dit zijn de drie mogelijke videoresoluties voor de eerste h.264- of mjpeg-stream. De tweede gelijktijdige videostream heeft een vaste resolutie van 640×480 pixels met een maximale framerate van 30 fps.

Behalve het 360° beeld ondersteunt de 'Live View' nog een digitale ptz (pan-tilt-zoom)-modus en quad- en perimeter-weergaves. De behuizing van wit geanodiseerd aluminium is bestand tegen vandalisme volgens de IK10-specificatie.

Die norm is gebaseerd op een test waarbij een object van vijf kilogram op veertig centimeter hoogte op de camera valt.

Praktijk

Uit de achterkant vertrekt één vast gemonteerde kabel met een poe (power-over-ethernet)-poort en een a/v-kabel met een speciale aansluiting voor een apart aan te schaffen Brickcom 'tv-out connector cable'.

Om de camera tegen een muur of aan het plafond te schroeven, verwijder je eerst de metalen cover met de meegeleverd Allen-sleutel.

Inzoomen en/of verdelen van het beeld vermindert uiteraard de resolutie en dus ook de weergave van details.

Schroeven, boorsjabloon, een 'dry bag' voor vochtbescherming die je in de camerabehuizing steekt en een waterdichte rj45-connector zijn meegeleverd.

In de behuizing is er ook een micro sd-card-sleuf waarin een geheugenkaartje van maximaal 128 GB past.

Wanneer je naar de camera surft, kom je direct in zijn 'Live View' terecht.

Via het configuratiemenu wijzig je tal van opties. Helaas ben je niet verplicht het standaard wachtwoord te wijzigen. Ook de veiligere https-toegang is standaard uitgeschakeld.

Met de Brickom Viewer-app voor iOS en Android bekijk je het beeld van maximaal vier camera's op een mobiel of tablet.

Naast ddns (uitleg over ddns) en onvif ondersteunt de MD-H600Np ook OpenVPN. De onvif-standaard zorgt ervoor dat deze camera probleemloos functioneert met videobewakingssoftware van derde partijen, bijvoorbeeld op een nas, een netwerkvideorecorder (nvr) of een clouddienst zoals CamCloud.

Verder is er een zelf te programmeren digitale input/output (geïntegreerd in de a/v-kabel) waarmee je de camera activeert via vijf te kiezen statussen.

Ook is er een ingebouwde digitale thermometer waaraan je een alarmering kunt toewijzen.

In plaats van het webbeheer kun je de op de cd meegeleverde nvr-software voor Windows met deze en andere Brickcom-camera's gebruiken. De software is momenteel nog niet bijgewerkt voor Windows 10, maar functioneert er wel probleemloos mee.

Je bewaakt er tussen de vier (in onvif-modus) en 64 (in Brickcom-modus) camera's tegelijk mee.

Daarnaast heeft Brickcom geavanceerde hardware nvr-oplossingen en accessoires zoals standen, speciale bevestigingssystemen, poe-injectoren en wimax- en wifi-add-ons.

Conclusie

De Brickcom MD-H600Bp-360 DN netwerkcamera presteert uitstekend, maar daar betaal je ook voor.

Prijs: 675 euro

Bron: www.diskidee.be