Review: Bluetooth-oortjes in piepklein formaat

Het van oorsprong Australische bedrijf Audiofly is gespecialiseerd in hoofdtelefoons. Het verkoopt zijn producten ook via een Europese website. Het bestaande gamma in- en over-ear hoofdtelefoons met kabel wordt nu aangevuld met twee draadloze Bluetooth-oortjes, de AF56W (99,99 euro) en AF100W (129,99 euro) die wij hier testen.

De AF56W is de draadloze versie van de AF56, naar eigen zeggen Audiofly's populairste gewone oortjes met 13mm dynamische drivers. De iets duurdere AF100W is volgens de fabrikant een "entry level wireless IEM", ofwel draadloze in-ear monitor. Een 'dual-membrame micro driver' zorgt volgens de fabrikant voor een betere audiokwaliteit, mede dankzij de ondersteuning voor de aptX-codec.

Specificaties

De Audiofly AF100W oortjes wegen slechts 13 g. Je haakt ze comfortabel over je oren en dankzij de verschillende meegeleverde verwisselbare eartips kun je ze perfect in je oorgang laten passen. De dunne, maar versterkte nylon kabel die beide oortjes verbindt en die aan één zijde een blokje met bedieningsknopjes heeft, hang je achter je hoofd en span je met een lus aan zodat ze perfect zitten.

Je bedient alles met drie knopjes, die je gebruikt voor inschakelen, bluetooth koppelen, geluidsniveau regelen, gesprekken aannemen en afsluiten, tracks doorspoelen en de microfoon tijdelijk uitschakelen (mute-functie). Alles staat duidelijk visueel uitgelegd in de meegeleverde handleiding.

Deze oortjes zijn waterdicht volgens de IPX-4 specificatie's. De kleine drivers met neodymium magneet hebben een gevoeligheid van 107 dB bij 1 kHz, een dynamische bereik tussen 20 en 20 KHz en een impedantie van 16 ohms. De accu houdt het vier à vijf uur uit en heeft een standby-tijd van 200 uur. Ze is in één uur en tien minuten volledig opgeladen.

Audiofly levert een stevig draagtasje mee waarin je de AF100W, meegeleverde usb-laadkabel en eventueel de extra 'ear tips' veilig opbergt voor onderweg.

Praktijk

De AF100W is erg licht en zit comfortabel. Het verschil tussen links en rechts is duidelijk op de oortjes aangegeven. Het blokje met bedieningstoetsen bevindt zich tijdens het dragen links achter. De drie toetsen hebben reliëf en kun je na enige oefening feilloos blind bedienen.

De opgegeven accu- en laadtijden komen overeen met onze testervaring.

Geluidskwaliteit is natuurlijk een erg subjectief gegeven, maar deze oortjes klinken helder en duidelijk, zeker als jouw afspeelapparaat de betere aptX bluetooth-codec ondersteunt. Wel spelen deze oortjes niet bijzonder hard, maar dat is sowieso niet veilig. Bassen klinken wel erg zuiver.

De handenvrij-functie werkt goed. Het ontvangen telefoongeluid is klaar en helder, maar sommige gesprekspartners merkten wel op dat de geluidskwaliteit aan hun kant niet steeds optimaal was. Veel hangt ook af van of je binnen of buiten een gesprek aanneemt en hoeveel wind er is. De microfoon heeft immers geen functie om windgeluiden te filteren.

Conclusie

De Audiofly AF100W zijn goed zittende, eenvoudig te bedienen draadloze oortjes met een goede, zij het zachte geluidskwaliteit die pas echt tot zijn recht komt als jouw afspeelapparaat de betere AptX bluetooth-codec ondersteunt.

Prijs: 129,99 euro

Bron: www.diskidee.b