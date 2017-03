Review: breed kijkende bewakingscamera van D-Link

De D-Link DCS-2530L is net zoals de eerder geteste DCS-8200LH een draadloze ip-bewakingscamera met een blikveld van 180 graden.

De volledig zwarte DCS-2530L is veel kleiner en lichter dan de DCS-8200LH. Het design lijkt een beetje op dat van de eerder geteste Nest Cam, zelfs in die mate dat het ons niet zou verwonderen mocht de camera uit dezelfde fabriek komen. Verschil is wel dat de DCS-2530L volledig van plastic is gemaakt en een vaste voet heeft.

De camera kan naar voor of naar achter worden gekanteld en draaien in de houder, maar niet in de voet (je kunt natuurlijk wel de voet zelf draaien).

Een externe usb-voeding en montageschroefjes zijn meegeleverd.

Specificaties

Deze kleine 802.11n wifi-camera heeft een full hd cmos-sensor met een resolutie van twee megapixels , twee infrarode leds voor nachtopnames tot op 4,8 meter en een ingebouwde microfoon voor geluidopnames. De lens heeft een blikveld van 180 graden horizontaal en 86 graden verticaal. Wdr (wide dynamic range) verbetert de kwaliteit van opnames.

De micro sd/sdx-sleuf aanvaardt geheugenkaartjes tot 128 GB. Opnames worden gelijktijdig gecomprimeerd in h.264- en mjpeg-formaat en maximaal bewaard in 1080p resolutie.

De camera roteert 360 graden in de stand, zodat je het videobeeld in gelijk welke positie mooi recht kunt zetten. Via de app kun je beeld- en geluiddetectie inschakelen. Het is ook mogelijk om de camera slechts te laten reageren op bewegingen in een gedeelte van het beeld. Verder kun je digitaal inzoomen (tot 10x). Ook kun je een 'privacy mask' configureren, waarbij slechts een deel van het beeld zichtbaar is in de opnames.

Installatie

De DCS-2530L wordt niet herkend door D-Link's eerder geteste mydlink Home app. Om hem te gebruiken moet je de mydlink Home Lite-app installeren. De installatie verloopt vervolgens zoals bij de camera's van het gewone mydlink Home-assortiment, namelijk door met de app de qr-code op het meegeleverde 'quick install'-kaartje te scannen en daarna de wps-knop te gebruiken. Manueel installeren via wps is overigens ook mogelijk.

Het is wel vervelend dat niet ook de gewone mydlink Home app met deze camera werkt. Ik kan geen andere dan een marketing-technische reden bedenken waarom dit niet mogelijk zou zijn.

Je kunt gelukkig wel je mydlink Home-inloggegevens gebruiken om je aan te melden bij de Lite-versie. Je eventuele bestaande mydlink Home-camera's verschijnen dan ook in de Lite-app, maar de andere mydlink Home-apparaten niet. Bovendien krijg je dan eventueel detectiemeldingen via twéé apps, al kun je dit wel wijzigen en configureren. Verwarrend allemaal...

De mydlink Home Lite-app bevat overigens een pictogram waarmee je direct de mydlink Home-app opent, maar omgekeerd zit zo een knop niet in de mydlink Home-app. D-Link moet dit dringend eens allemaal in één en dezelfde app onderbrengen.

Praktijk

Via de app kun je de belangrijkste instellingen regelen, maar sommige details, zoals het configureren van een privacy-masker, kan alleen via de webinterface. Het zou handiger zijn mocht dit ook via de app kunnen.

Opnames op de geheugenkaart kunnen aan 30 fps tot een resolutie van 1280 x 720 pixels. Voor de 1080p resolutie kan dit maximaal aan 15 fps.

De app werkt in het Nederlands, maar de vertaling is hier en daar ietwat lachwekkend. Bijvoorbeeld "verfrissend" voor het vernieuwen van het beeld, "drukmelding" voor push-melding en "inschrijven" in plaats van inloggen. Iemand is hier creatief aan de slag gegaan met Google Translate...

Beeld- en geluidskwaliteit zijn gewoon goed.

Conclusie

De D-Link D-Link DCS-2530L ip-beveiligingscamera heeft een breed blikveld, interessant voor het bewaken van grotere ruimtes. Dankzij de geheugenkaartsleuf en bewegings- en geluidsdetectie kan de camera ook zelfstandig beelden bewaren, die achteraf eenvoudig raadpleegbaar zijn. Daarnaast kun je ad-hoc beelden bekijken in de mydlink Home Lite-app, maar niet in de reguliere mydlink Home app. Beide apps zouden beter geïntegreerd worden tot één en dezelfde app.

Adviesprijs: 199,99 euro

