Review: compact systeem om videogesprekken te voeren

Polycoms RealPresence Debut is een compacte, eenvoudige en relatief betaalbare videoconferencingoplossing voor kmo's en/of voor kleinere conferentieruimtes (zogenaamde "huddle spaces") in grotere organisaties. Het is qua concept, omvang en werking vergelijkbaar met de TelePresence SX10 van Cisco. Maar de Debut is wel heel wat goedkoper.

Kenmerken

Het RealPresence Debut videoconferencingsysteem ziet eruit als een kleine, zwarte plastic soundbar met vooraan in het midden een 1080p-15 fps webcam met vaste lens die beschermd wordt door een plexiglazen plaat. De lens heeft een horizontaal gezichtsveld van tachtig graden, wat volstaat om tot vier personen in één videoconferentiebeeld herkenbaar weer te geven.

Links en rechts zijn er onderaan in de plexiglazen plaat uitsparingen voor de stereomicrofoon. Achteraan is er een klep om de Debut bijvoorbeeld boven op een monitor of tv te monteren. De plexiglazen plaat op de voorkant steekt iets uit, zodat je het apparaat veilig boven op de meeste monitoren kunt plaatsen. Je kunt de Debut ook onder een scherm en/of gewoon op een werkblad plaatsen.

Achteraan links heeft de Debut stroom-, lan- en hdmi-aansluitingen. Achteraan rechts is er een tweede hdmi-poort voor uitvoer naar een pc, een usb-poort en een ingang voor een externe, optionele Polycom-microfoon. De usb-poort aanvaardt momenteel één type wifi-dongle (D-Link dwa-171 rev. A) die Miracast-functionaliteit toevoegt. Dan kan je tijdens conferenties draadloos schermen van Miracast-compatibele al dan niet mobiele apparaten projecteren.

Installatie

De RealPresence Debut heeft geen stroomknop: inpluggen en het ding werkt. Dankzij de ondersteuning voor PoE (Power over Ethernet) volstaan twee kabels: een ethernet-kabel naar een geschikte switch en een hdmi-kabel naar een monitor die 1080p full hd-resolutie ondersteunt. Een externe voeding wordt meegeleverd voor het geval je geen PoE-switch hebt.

Zodra de Debut stroom krijgt, start een installatiewizard. Veel te installeren is er niet: je kiest een taal (geen Nederlands), regelt het geluid van de ingebouwde microfoon en de geluidssterkte van de externe luidsprekers in de aangesloten monitor (de Debut heeft zelf geen speakers aan boord).

Ten slotte kun je nog het camerabeeld digitaal verschuiven en/of vergroten ('pannen en zoomen' tot maximaal 4x). Voor dit alles gebruik je de meegeleverde, platte, lange infrarode afstandsbediening.

Daarna verschijnt het eenvoudige bedieningsscherm dat de huidige tijd en drie pictogrammen toont: kalender, bel iemand op en instellingen. Deze laatste optie laat je toe om de instellingen die je tijdens de wizard koos, te wijzigen. Hier kun je ook de netwerkinstellingen veranderen. Helemaal rechts zie je ook nog een kleine preview van het camerabeeld.

Alle andere instellingen voer je uit via een webbrowser waarmee je naar het toegewezen ip-adres van de Debut surft. Dit ip-adres wordt overigens onderaan in het beeld getoond.

Web-beheer

De RealPresence Debut staat standaard ingesteld op de enterprise-modus en neemt dan alle videoconferencing-instellingen over van een provisieserver in het netwerk. Dit kan automatisch of manueel. Ondersteund worden Polycom RPRM, Polycom ZTP, Broadsoft DMS of "ander". Als je "ander" kiest kun je zelf een protocoltype (http(s) of ftp(s)), een serveradres, domein etc. kiezen.

Via het webbeheer kun je de Debut configureren voor RealPresence Cloud, de "video-as-a-service" videoconferencing-oplossing van Polycom. Dit is de modus die je kiest als je een cloudabonnement gebruikt bij een RealPresence Cloud-leverancier.

Telkens wanneer je van modus wisselt, moet je de Debut herstarten en opnieuw de toepasselijke server- en telefoniegegevens kiezen. In de praktijk zal dit apparaat altijd in één van beide modussen draaien.

Conclusie

De Polycom RealPresence Debut heeft een goede beeld en geluidskwaliteit, is compact en werkt gebruiksvriendelijk. Dit kleine videoconferencingsysteem is goedkoper dan de vergelijkbare Cisco TelePresence SX10. Maar voor de Debut geldt hetzelfde als voor de SX10: deze vrij dure apparaten zijn alleen interessant voor bedrijven die al geïnvesteerd hebben in het ecosysteem van de betrokken fabrikanten. De meeste kmo's zijn goedkoper uit met ouderwetse webcams die verbonden zijn met een computer, of goedkopere conferencing-oplossingen zoals de Logitech Connect, PTZ Pro of Group.

Prijzen: de Polycom RealPresence Debut kost 1.725 euro, of 1.817 euro met een jaar onderhoud inbegrepen. Dit zijn prijzen exclusief btw.

