Review: compacte inkjet-multifunctional

De Brother DCP-J785DW All-in-One Printer is bedoeld voor kleinzakelijk gebruik en heeft een ietwat saai ogend, rechthoekig design. Voordeel hiervan is wel dat de papierlades in het chassis zijn geïntegreerd; alleen aan de rechterzijkant is er omwille van de papiertrein een kleine uitstulping die het rechthoekige ontwerp een klein beetje doorbreekt.

Design

Achteraan is er een uitklapbare invoerlade voor individuele vellen en A4-fotopapier met een dikte tot 300 g/m2. De automatische documentinvoer (adf) zit in het afsluitdeksel van de vlakbedscanner en is pas bereikbaar wanneer je een klep opentrekt.

Ze biedt plaats aan twintig vellen. Als je de adf niet gebruikt, sluit je de klep en is de adf onzichtbaar. Gescande of gekopieerde vellen worden hierdoor wel 'over' de adf uitgestoten en vallen dus niet in een uitvoerbak eronder zoals bij de meeste andere aio's. In de praktijk werkt dit even goed.

Een ander handigheidje is de manier waarop de vier apart verwisselbare inktpatronen ingebracht worden. Rechts is er een klep die je opentrekt en die direct toegang geeft tot de inkt. Je hoeft de printer in tegenstelling tot bij de andere fabrikanten dus niet volledig open te klappen om de inkt te verwisselen. Duidelijke merktekens tonen je welke kleur wáár precies past.

Na het inbrengen van de startcartridges duurt de initiële printersetup ongeveer vijf minuten. Via een testprint met patronen controleer je of alle spuitmondjes goed werken.

Software en inkt

De Mac- en Windows-drivers en hulpsoftware download je van solutions.brother.com/windows of /mac. Kies het soort verbinding (draadloos of usb) om het apparaat te detecteren en de software automatisch te installeren. Optioneel kun je ook Nuance Paperport installeren.

De Brother Innobella inkt geeft volgens de fabrikant de beste resultaten op Brother Innobella-papier: rijkere kleuren en foto's en documenten die minder snel verbleken.

Omwille van de kleine inktdruppels van 1,5 picoliter (een inktbolletje van 0,0142 mm) zijn prints volgens de fabrikant ook scherper.

We geven het mee voor wat het waard is. In tegenstelling tot andere fabrikanten vermeldt Brother trouwens nergens op zijn website de gegarandeerde levensduur voor foto's die je print op zijn Innobella-'consumables'.

Volgens Brother levert deze DCP-J785DW een lage pagina-afdrukkost: tot 0,011 euro in zwart-wit en 0,048 euro in kleur dankzij de nieuwe en goedkope LC-22U inktpatronen met hoge opbrengst. De inktpatronen printen tot 2.400 pagina's in zwart-wit en 1.200 pagina's in kleur. Volgens Brother vermindert de inktjetprinter de kostprijs van afdrukken in hoge kwaliteit tot 70 % over drie jaar.

Onze eigen berekeningen komen uit op een paginakost van € 1,09 eurocent in zwartwit en € 12,83 eurocent in kleur. Dat is zeker voor wat kleur betreft veel lager dan bij de meeste andere inkjet-fabrikanten.

Bediening en software

Je bedient alles via het 6,8cm-kleurenaanraakscherm dat een gebruiksvriendelijke, smartphone-achtige menu-interface heeft. De klep waarin het scherm verwerkt zit, klapt open voor een eenvoudigere bediening wanneer je recht vóór de printer staat.

De Brother DCP-J785DW kan direct scannen naar e-mail, OneNote, OneDrive, Dropbox, Google Drive, Evernote, Box, Facebook, Flickr en MS Office.

Mobiel printen en scannen gebeurt met behulp van de Brother iPrint&Scan app voor Android en iOS. Er is ook een geïntegreerde ocr-functie die van een documentscan een doorzoekbare pdf creëert.

Kleine irritatie: als je een kopieeropdracht vroegtijdig annuleert, trekt de adf alle klaarliggende vellen door de machine zonder ze te kopiëren in plaats van de kopieeropdracht direct te stoppen.

Meer details over de DCP-J785DW All-in-One Printer vind je in onze eerdere nieuwsbericht.

Prestaties

Onze testmethode bestaat uit drie hoofdonderdelen: kwaliteits- en snelheidstest (op basis van ISO-methodes) en punten voor de functionaliteit van het apparaat. In de uiteindelijke prestatiescore weegt de eigenschappenscore voor veertig procent door, de snelheidsscore voor vijfentwintig procent en de kwaliteitsscore voor vijfendertig procent. We berekenen verder nog een prijsprestatiescore. Daarin telt de prestatiescore mee voor vijftig procent, de door ons berekende gemiddelde paginakostprijs voor zwart en kleur voor vijfendertig procent en de gemiddelde internetprijs van het apparaat voor vijftien procent.

De Brother DCP-J785DW print zwartwitpagina's af aan gemiddeld 9,8 ppm (pagina's per minuut) en kleurenpagina's aan gemiddeld 8,7 ppm, cijfers die dicht liggen bij wat Brother zelf opgeeft inzake snelheid.

Een A4-kleurenfoto in de beste kwaliteit op fotopapier afdrukken doet deze aio aan 0,5 ppm. A4 scannen aan 300 dpi gebeurt met een gemiddelde snelheid van 2,2 ipm (beelden per minuut). De kopieersnelheid ('beste kwaliteit') is een eerder trage 0,75 ipm.

De gemiddelde afdrukkwaliteit is goed met een kwaliteitsscore van 82/100. Vooral monochrome afdrukken zijn van uitstekende kwaliteit en bijna niet te onderscheiden van die van een laserprinter.

De Brother DCP-J785DW haalt een gemiddelde snelheidsscore van 45/100 en een gemiddelde kwaliteitsscore van 82/100.

Tellen we alles samen dan haalt deze inkjet-multifunctional een prestatiescore van 70/100 en een prijsprestatiescore van 79/100.

Conclusie

De Brother DCP-J785DW is voor zijn prijs één van de betere multifunctionals die je momenteel kan kopen. Het is een compacte, gebruiksvriendelijke alles-in-één met een redelijke gebruikskost. Negatieve punten zijn het volledig van plastic gemaakt chassis, de lage capaciteit van de papierlade en de trage kopieerfunctie.

Prijs: 207 eruo (gemiddeld; de variant met ingebouwde fax en lan-poort kost ca. 35 euro meer)

Bron: www.diskidee.be