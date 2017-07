Review: compacte laptop telt vier gebruiksstanden

De Lenovo Yoga 910 is eerder een update dan een radicale vernieuwing van de vorig jaar door ons geteste Lenovo Yoga 900. Het meest van wat we in die review schreven, geldt ook voor het nieuwe model.

Het intussen bekende horlogebandscharnier laat toe om deze 2-in-1 notebook in vier verschillende standen te gebruiken. Dit stevige scharnier loopt door over de volle lengte van het scherm en bevat meer dan achthonderd stalen en aluminium onderdelen. Er bestaan wel meer 2-in-1 laptop's met een scherm dat 360 graden draait, maar geen met een vergelijkbaar scharnier dat de uitgeoefende drukkracht bij het draaien van het scherm netjes over de volle breedte verdeelt.

Deze erg compacte en dunne 2-in-1, die nog 0,5 mm dunner is dan zijn voorganger de Yoga 900, heeft een stevige aluminium kast uit één stuk, die verkrijgbaar is in drie verschillende kleuren. Wij ontvingen een stijlvol champagnekleurig exemplaar dat voorzien is van een 13,3-inch qhd+ ips-aanraakscherm met een resolutie van 3200 x 1800 pixels.

Dezelfde laptop is ook beschikbaar met fhd-aanraakscherm en kost dan ongeveer 300 euro minder.

De voor ons storende gele schijn van het qhd+-scherm die we al bij de Yoga 900 opmerkten, is ook bij deze Yoga 910 aanwezig. We mogen er dus vanuit gaan dat de opvolger hetzelfde ips-paneel gebruikt. Een instelling om het wit witter te maken, hebben we niet gevonden. Voor de rest is de schermkwaliteit goed.

Behalve een 3,5mm audiojack heeft deze 2-in-1 maar drie usb-poorten, waarvan één als laadpoort dienst doet. De stroomaansluiting is veel compacter dan bij de Yoga 900 het geval was, waarmee ons belangrijkste punt van kritiek op het design van deze 2-in-1 vervalt.

Lenovo kwam een tijd geleden negatief in het nieuws omwille van de massa's overbodig- en volgsoftware die het ongevraagd op al zijn computers installeerde. Het bedrijf heeft blijkbaar geleerd van de ophef die dit veroorzaakte, want de Yoga 910 is vrij van dit alles.

Prestaties

De Lenovo Yoga 910 presteert vrijwel identiek aan de vorig jaar geteste Yoga 900. De prestaties zijn dus goed. Zelfs de PCMark Home Battery Score is op één minuut na identiek (een behoorlijk goede 284 minuten).

We voeren verschillende benchmarks uit en berekenen op basis daarvan een gewogen prestatiescore op 100 punten. Daarin vertegenwoordigen de Futuremark PCMark 8 Accelerated Work Score 20%, de PC Mark 8 Accelerated Creative Score 10%, de PC Mark 8 harde schijfprestaties 20%, de 3DMark Professional Ice Storm Extreme en Sky Diver grafische scores elk 5%, de 3DMark Professional Cloud Gate grafische score 10%, het gewicht 5% en de autonomie (berekend met de PC Mark 8 Accelerated Home Battery Score) 20%. Op basis van deze gewogen prestatiescore berekenen we een eveneens gewogen prijskwaliteitscore op 100 punten, waarin de prestaties voor 80% en de prijs voor 20% meetellen.

De Lenovo Yoga 900 haalt dan een prestatiescore van 56/100 en een prijsprestatiescore van 57/100.

Conclusie

Dit blijft een van de mooiere en best presterende 2-in-1 laptops op de markt, maar je betaalt voor al dat moois wel een stevige prijs.

Prijs: vanaf 1.259 euro

Bron: www.diskidee.be